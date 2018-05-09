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Специалисты Google до финала вычислили победителя «Евровидения»
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Специалисты Google до финала вычислили победителя «Евровидения» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Такие предсказания нередко бывают ошибочными. Так в прошлом году победу приписывали итальянцу Франческо Габбани, но музыкант даже не попал в топ-3. В 2016 году фаворитом называли Сергея Лазарева. Однако победа ему не досталась.
На этот раз эксперты Google, проанализировав поисковые запросы пользователей по всему миру, пришли к выводу, что на первое место выйдет экстравагантная певица Нетте Барзилай. Ее уже окрестили новым секретным оружием Израиля, а ее клип на песню «Toy» набрал на YouTube почти 20 млн просмотров. Второе место по мнению экспертов займет исполнительница с Кипра. А победитель «Евровидения-2008» Александр Рыбак, который на этот раз выступает от Норвегии, может претендовать лишь на третье место. Такого же мнения придерживается большинство букмекерских контор.
Юлии Самойловой эксперты Google прогнозируют восьмое место, а букмекеры считают, что ее шансы на победу составляют всего 1%. Сама Самойлова прекрасно понимает, что в этот раз победить вряд ли получится, сообщил музыкальный критик Артур Гаспарян. Он работает на месте событий — в Лиссабоне: «Я думаю, что если человек пребывает в здравом уме, ясной памяти, не находится под воздействием никакого веселящего вещества, то, конечно, серьезно рассуждать о победе Юлии Самойловой не приходится, это совершенно очевидно. И она совершенно адекватно воспринимает все эту ситуацию. Ясно, что это не номер победителей, и она сама не едет сюда побеждать, она едет реализовать свою мечту и по возможности максимально убедительно выступить на этом конкурсе. С мыслью об этом нам всем надо расслабиться», — сообщает kommersant.ru.
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