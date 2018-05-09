«Боевые колесницы» Победы: история танковой колонны «Давид Сасунский»

На их башнях красовалась надпись «Давид Сасунский» — коллективный образ армянских богатырей, а на бортах — меч-молния, как предвестник беды для врага. Танковая колонна, созданная на пожертвования армянства, воевала в составе Первого Прибалтийского фронта, участвовала в операции «Багратион» по освобождению Беларуси и Прибалтики, напоминает корреспондент телеканала «МИР 24» Армен Осипянц . Подразделение удостоилось Ордена Красного Знамени.

История сплочения во имя победы над врагом началась в Первопрестольном Святом Эчмиадзине. В январе 1943-го заместитель католикоса архиепископ Геворг Чорекчян специальным посланием призвал армян во всем мире собрать средства для помощи армии.

«Лично Геворг Чорекчян направил в фонд помощи фронту драгоценности на сумму 850 тысяч рублей. Всего же было собрано столько денег, что удалось построить 43 танка. Это стало символом единения народа. Сам Сталин потом направил благодарственное письмо церкви и армянскому народу», — рассказывает кандидат исторических наук Аваг Арутюнян.

На собранные деньги в феврале 1944-го была создана колонна танков Т-34-85. Ее назвали «Давид Сасунский» в честь одноименного эпоса о борьбе армянских богатырей с иноземными захватчиками. Подразделение вошло в состав 119-го отдельного инженерно-танкового полка.

T-34-85 стал одним из символов Великой Отечественной войны. Усовершенствованная боевая колесница имела усиленную броню, два пулемета, огнемет и более мощную 85-миллиметровую пушку. Быстроходный танк с хорошей огневой мощью стали называть «охотником» на тяжелые немецкие «Тигры» и «Пантеры», которые уступали ему в маневренности.

Именные танки участвовали в освобождении Правобережной Украины и части Молдовы . В июне 1944 года полк, в который входили и танки «Давид Сасунский», перебросили на 1-й Прибалтийский фронт для участия в операции «Багратион». С помощью такой поддержки советские войска захватили и разминировали мост через Западную Двину, после чего беспрепятственно переправились на правый берег. Сначала освободили Полоцк , а потом и всю Беларусь, и Прибалтику.

«Танки «Давид Сасунский» не входили в состав армянских национальных дивизий, но воевали под командованием легендарного военачальника, впоследствии маршала Баграмяна. Также они сражались во взаимодействии с 51-й гвардейской дивизией — бывшей 76-й горнострелковой, сформированной, в основном, из армян», — отмечает заместитель директора музея «Мать-Армения» Министерства обороны Армении Гамлет Геворгян.

119-й отдельный инженерно-танковый полк и боевые колесницы «Давид Сасунский» свой славный боевой путь завершили в Прибалтике. За успехи и приближение победы полк удостоился благодарности от Верховного Главнокомандующего и был награжден Орденом Красного Знамени.

После празднования Победы 119-й отдельный инженерно-танковый полк вошел в состав Московского военного округа. Впоследствии на его основе был сформирован 135-й гвардейский танковый полк.

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