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Больше 150 единиц вооружения и военной техники участвовало в Параде на Красной площади
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Больше 150 единиц вооружения и военной техники участвовало в Параде на Красной площади 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Парад в честь 73‐й годовщины Победы прошлел на Красной площади в Москве. В нем участвовало более 13 000 человек в составе 33 парадных расчетов пешей колонны. Было задействовано 159 единиц вооружения и военной техники, определяющей современный облик армии России. В этом году в военном параде приняли участие 75 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации.
Министр обороны начал объезд парадных расчетов войск, после чего он направился к центральной трибуне для доклада верховному главнокомандующему, президенту страны Владимиру Путину.
Источник фото: телеканал «360»
Ровно в 10 утра под музыку песни Александрова «Священная война» военнослужащие батальона почетного караула 154 отдельного комендантского Преображенского полка внесли на Красную площадь государственный флаг России и знамя победы.
После завершения пешей части парада на Красную площадь выехала военная техника. Открыл прохождение символ победы — Танк Т-34.
Источник фото: телеканал «360»
После прохода всей механизированной колонны над Красной площадью начался воздушный парад.
Источник фото: телеканал «360»
Завершило парад совместное выступление военнослужащих 154 отдельного комендантского Преображенского полка, суворовцев Московского военно-музыкального ущилища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова и музыкантов парадного оркестра Московского гарнизона.
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