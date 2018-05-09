Больше 150 единиц вооружения и военной техники участвовало в Параде на Красной площади

Парад в честь 73‐й годовщины Победы прошлел на Красной площади в Москве . В нем участвовало более 13 000 человек в составе 33 парадных расчетов пешей колонны. Было задействовано 159 единиц вооружения и военной техники, определяющей современный облик армии России . В этом году в военном параде приняли участие 75 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации. Министр обороны начал объезд парадных расчетов войск, после чего он направился к центральной трибуне для доклада верховному главнокомандующему, президенту страны Владимиру Путину Источник фото: телеканал «360» Ровно в 10 утра под музыку песни Александрова «Священная война» военнослужащие батальона почетного караула 154 отдельного комендантского Преображенского полка внесли на Красную площадь государственный флаг России и знамя победы. После завершения пешей части парада на Красную площадь выехала военная техника. Открыл прохождение символ победы — Танк Т-34. Источник фото: телеканал «360» После прохода всей механизированной колонны над Красной площадью начался воздушный парад. Источник фото: телеканал «360» Завершило парад совместное выступление военнослужащих 154 отдельного комендантского Преображенского полка, суворовцев Московского военно-музыкального ущилища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова и музыкантов парадного оркестра Московского гарнизона.