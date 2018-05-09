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В Германии назвали решение США о выходе из соглашения по Ирану неприемлемым
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В Германии назвали решение США о выходе из соглашения по Ирану неприемлемым
РИА Новости
1 час назад
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Фото:
РИА Новости
РЕШЕНИЕ
США
О ВЫХОДЕ ИЗ СОГЛАШЕНИЯ ПО
ИРАНУ
НЕПРИЕМЛЕМО, ВЫЗЫВАЕТ СОЖАЛЕНИЕ И ОЗАБОЧЕННОСТЬ — ГЛАВА
МИД
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