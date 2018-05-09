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В Германии назвали решение США о выходе из соглашения по Ирану неприемлемым
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В Германии назвали решение США о выходе из соглашения по Ирану неприемлемым 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РЕШЕНИЕ США О ВЫХОДЕ ИЗ СОГЛАШЕНИЯ ПО ИРАНУ НЕПРИЕМЛЕМО, ВЫЗЫВАЕТ СОЖАЛЕНИЕ И ОЗАБОЧЕННОСТЬ — ГЛАВА МИД ФРГ
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