В Германии назвали решение США о выходе из соглашения по Ирану неприемлемым 

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Возвращение памятников и фронтовые песни: Узбекистан отмечает День Победы

Новак предложил дождаться реакции рынка на выход США из сделки по Ирану

Несколько тысяч человек возложили цветы к советскому мемориалу в Берлине