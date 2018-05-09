Более 10 тысяч человек прошли в «Бессмертном полку» в Республике Алтай 

Более 10 тысяч жителей Республики Алтай приняли участие во всероссийской акции «Бессмертный полк».
В Горно-Алтайске в колонне полка шли 4,5 тысяч человек. Вместе с горожанами в праздничном шествии участвовал и глава республики Александр Бердников. Он нес портрет своего деда — рядового пехоты.
«Мы, земляки Героев, гордимся их неувядающим подвигом. Они отдали все силы для того, чтобы победить. Сегодня они с нами в «Бессмертном полку», и это живое доказательство того, что память о беспримерном подвиге жива, и с годами она не меркнет», — сказал Бердников.
Отметим, что с каждым годом участников акции становится все больше.