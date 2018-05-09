Более 10 тысяч человек прошли в «Бессмертном полку» в Республике Алтай

Более 10 тысяч жителей Республики Алтай приняли участие во всероссийской акции «Бессмертный полк».

Горно-Алтайске в колонне полка шли 4,5 тысяч человек. Вместе с горожанами в праздничном шествии участвовал и глава республики Александр Бердников . Он нес портрет своего деда — рядового пехоты.

«Мы, земляки Героев, гордимся их неувядающим подвигом. Они отдали все силы для того, чтобы победить. Сегодня они с нами в «Бессмертном полку», и это живое доказательство того, что память о беспримерном подвиге жива, и с годами она не меркнет», — сказал Бердников.

Отметим, что с каждым годом участников акции становится все больше.