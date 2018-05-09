Новое правительство: преемственность плюс повышение эффективности

После утверждения Думой Дмитрия Медведева премьер-министром страны он в течение недели должен представить президенту свои предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти.

Затем эта структура должна быть утверждена указом президента. После чего начинается уже само формирование правительства. Некоторые наметки уже имеются.

Россия — президентская республика, поэтому последнее слово за всеми назначениями в правительстве — именно за президентом. Премьер лишь предлагает ему список кандидатов на должность своих заместителей и федеральных министров. Если президент согласен, то он утвердит их на соответствующих должностях. Если нет, придется искать других. Впрочем, согласование, как правило, проходит негласно на высшем уровне еще до обнародования соответствующих фамилий. Ситуация, когда премьер предлагает кого-то, а президент отвергает публично, в контексте нашей внутренней политики представляется невозможной.

Более того, премьер-министр может вообще отказаться предлагать кандидатуры на какие-либо должности, и тогда они остаются исключительно в введении президента. Обычно это «силовые» министры, а также министр иностранных дел. Весь процесс формирования нового кабинета должен уложиться в месяц.

Представляя Думе кандидатуру Дмитрия Медведева, Владимир Путин сказал, что времени на раскачку нет, надо работать.

Что уже обращает на себя внимание, так это преемственность в формировании, прежде всего, финансово-экономического блока правительства. Общее руководство им будет осуществляться министром финансов в предыдущем правительстве Дмитрия Медведева Антоном Силуановым — но уже в ранге первого вице-премьера (говорят, он сохранит за собой и министерский пост). Преемственность просматривается даже с правительством премьера Владимира Путина периода 2008 — 2012-го годов. Например, с поста руководителя Счетной палаты в правительство возвращается Татьяна Голикова (при Путине-премьере она была министром здравоохранения). В ранге вице-премьера она будет курировать социальную политику. Татьяна Голикова — опытный переговорщик и хороший «коммуникатор», у нее сложились очень продуктивные отношения с Думой, что пригодится при проведении активной социальной политики, запланированной Путиным в новом президентском сроке. На нее потребуется выделение в общей сложности до 20 триллионов рублей, по признанию премьер-министра. При этом, если около 8 триллионов уже зарезервировано в государственном бюджете, то остальные средства придется найти. Отчасти, как заметил президент, за счет роста экономики. Отчасти, как указывают многочисленные эксперты, за счет оптимизации некоторых бюджетных расходов и поиска новых источников пополнения казны.

Также руководивший ранее сельским хозяйством Алексей Гордеев возвращается в роли вице-премьера-куратора аграрного сектора. Возвращения Гордеева в правительство начали ожидать уже достаточно давно, и эти ожидания оправдались. Наибольшее же удивление вызвало перемещение Виталия Мутко с кураторства спорта на кураторство сферы строительства, причем в ранге вице-премьера. Помимо лежащего на поверхности принципа «своих не сдаем» — а против Мутко была развязана довольно активная информационная кампания в связи с допинговыми скандалами с российскими спортсменами на Западе — в этом назначении можно просмотреть еще одну логику. Тогда оно становится более понятным. В конце концов, Виталий Мутко был непосредственно причастен к подготовке и проведению Сочинской зимней олимпиады. И в этом качестве, заметим, вполне преуспел: все олимпийские объекты были сданы в срок.

Интересным выглядит назначение Дмитрия Козака , который ранее курировал сферу ЖКХ, а теперь в роли вице-премьера будет курировать промышленность и энергетику. Президенту тут явно требовался человек не только прагматичный, далекий от отраслевых интересов, но и способный разрешать конфликтные ситуации, эдакий технократический прагматик. Стоит напомнить, что у прежнего куратора энергетической политики Аркадия Дворковича складывались не совсем гладкие отношения с могущественным главой корпорации Роснефти Игорем Сечиным , также Дворковича некоторые обвиняли в лоббизме определенных интересов.

Из несостоявшихся назначений многих удивило отсутствие в новом правительстве нынешнего помощника по экономике президента Андрея Белоусова . Ему прочили место первого вице-премьера вместо ушедшего из правительства Игоря Шувалова . Однако и в этом есть своя логика: стратегическим экономическим планированием в правительстве в ранге первого вице-премьера должен заниматься один человек, помимо, разумеется, самого премьер-министра. Владимир Путин, как совершенно очевидно, решил вручить эту функцию в руки проверенного министра финансов Антона Силуанова. К тому же, в ближайшие годы, как очевидно, России предстоит продолжить противостояние санкционному давлению со стороны Запада. А многие прогнозы исходят из того, что это санкционное давление может распространиться и на финансовую сферу. У Силуанова в этом плане огромный опыт по адаптации российской финансовой системы к существованию в условиях санкций. Кстати говоря, стоит отметить, что незадолго до своего назначения он встречался в Вашингтоне с министром финансов США Стивеном Мнучиным. Наличие подобных рабочих контактов по нынешним временам — это большое достоинство.