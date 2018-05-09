Посол США в Армении: Вашингтон окажет содействие кабмину Пашиняна в борьбе с коррупцией

ЕРЕВАН , 9 мая. / ТАСС /. США намерены оказать содействие новому правительству Армении под руководством Никола Пашиняна в борьбе с коррупцией и в проведении экономических реформ. Об этом в среду сообщил журналистам в парке Победы в Ереване американский посол Ричард Миллс.

"Мы обсудим с правительством [Пашиняна], чем мы можем помочь в борьбе с коррупцией, а также с реформами по укреплению демократии и формированию свободной экономики", — отметил Миллс.

Посол США также выразил надежду, что в ближайшее время в Армении снизится политическая напряженность и произойдет консолидация политических сил «для строительства новой Армении».