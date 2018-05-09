Посол США в Армении: Вашингтон окажет содействие кабмину Пашиняна в борьбе с коррупцией 

ЕРЕВАН, 9 мая. /ТАСС/. США намерены оказать содействие новому правительству Армении под руководством Никола Пашиняна в борьбе с коррупцией и в проведении экономических реформ. Об этом в среду сообщил журналистам в парке Победы в Ереване американский посол Ричард Миллс.
"Мы обсудим с правительством [Пашиняна], чем мы можем помочь в борьбе с коррупцией, а также с реформами по укреплению демократии и формированию свободной экономики", — отметил Миллс.
Посол США также выразил надежду, что в ближайшее время в Армении снизится политическая напряженность и произойдет консолидация политических сил «для строительства новой Армении».
Во вторник в парламенте Армении Никол Пашинян был избран новым главой правительства республики. За оппозиционного лидера проголосовали 59 депутатов, против были 42. Глава парламентской фракции Республиканской партии Ваграм Багдасарян до голосования заявил, что 11 депутатов фракции проголосуют за Пашиняна, «чтобы сохранить стабильность в стране».