Ещё
Глава ЭКЛАК призвала к содействию интеграции и социальному равноправию в Латинской Америке и Карибском бассейне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава ЭКЛАК призвала к содействию интеграции и социальному равноправию в Латинской Америке и Карибском бассейне 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Гавана, 9 мая /Синьхуа/ — Исполнительный секретарь Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна /ЭКЛАК/ Алисия Барсена во вторник на церемонии открытия 37-й сессии ЭКЛАК призвала к содействию интеграции и социальному равноправию в регионе.
Она заявила, что Латинская Америка и Карибский бассейн сейчас, как никогда, нуждаются в интеграции. По мнению главы ЭКЛАК, перспективы глобального экономического роста улучшились, однако остаются случайности и фактор неопределенности, странам региона следует по-настоящему сплотиться в области торговли и производства.
А. Барсена отметила, что хотя Латинская Америка и Карибский бассейн обладают богатыми природными и трудовыми ресурсами, тем не менее неравноправие остается здесь главной проблемой. В настоящее время более 100 млн человек в регионе живут в бедности, свыше 60 млн из них — в крайней нищете. Она призвала латиноамериканские и карибские страны ускорить развитие, обратить внимание на затраты на охрану окружающей среды, совершенствовать промышленную, техническую и финансовую политику.
Нынешняя сессия ЭКЛАК завершится 11 мая. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Сирийская система ПВО перехватила две израильские ракеты -- официальные СМИ Иран не будет отказываться от ядерной сделки -- президент Ирана Х. Роухани Узбекистан и Кыргызстан могут открыть новые пограничные пропускные пункты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин спас ветерана на параде Победы284
Песков отреагировал на ситуацию с ветераном на Параде108
Россиян заставили снять георгиевские ленточки в Грузии242
Китай сделал заявление по иранской сделке127
Порошенко дал украинцам обещание в День Победы292
Видео
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
09:46
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке
Конфликты Ближний Восток
00:52
Песков отреагировал на ситуацию с ветераном на Параде
Политика Происшествия
00:35
Россиян заставили снять георгиевские ленточки в Грузии
СНГ В мире
01:55
Китай сделал заявление по иранской сделке
Ближний Восток Азия
00:37
Пассажиры автобуса устроили самосуд над карманником
Криминал В мире
00:58
Волкер заявил о перспективе возвращения Крыма Украине
В мире Другое
00:59
Бузову затравили за «голое» фото в День Победы
Шоу-бизнес
08:45
Трамп решил «демонтировать наследие Обамы»
Ближний Восток В мире
Появилось видео последствий удара по Сирии
В мире Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение