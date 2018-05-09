Глава ЭКЛАК призвала к содействию интеграции и социальному равноправию в Латинской Америке и Карибском бассейне

Гавана, 9 мая / Синьхуа / — Исполнительный секретарь Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна /ЭКЛАК/ Алисия Барсена во вторник на церемонии открытия 37-й сессии ЭКЛАК призвала к содействию интеграции и социальному равноправию в регионе.

Она заявила, что Латинская Америка и Карибский бассейн сейчас, как никогда, нуждаются в интеграции. По мнению главы ЭКЛАК, перспективы глобального экономического роста улучшились, однако остаются случайности и фактор неопределенности, странам региона следует по-настоящему сплотиться в области торговли и производства.

А. Барсена отметила, что хотя Латинская Америка и Карибский бассейн обладают богатыми природными и трудовыми ресурсами, тем не менее неравноправие остается здесь главной проблемой. В настоящее время более 100 млн человек в регионе живут в бедности, свыше 60 млн из них — в крайней нищете. Она призвала латиноамериканские и карибские страны ускорить развитие, обратить внимание на затраты на охрану окружающей среды, совершенствовать промышленную, техническую и финансовую политику.

Нынешняя сессия ЭКЛАК завершится 11 мая. —0—