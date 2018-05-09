Дамаск, 9 мая /Синьхуа/ — Сирийские войска ПВО во вторник вечером перехватили две израильские ракеты к югу от Дамаска. Об этом сообщил местный государственный телеканал.
По его данным, минувшим вечером сирийские комплексы ПВО перехватили и уничтожили две запущенные израильскими военными ракеты над районом Кисва к югу от Дамаска, были слышны взрывы. На телевизионных кадрах видно, как сбитые ракеты взорвались, на месте инцидента вспыхнул пожар.
Как сообщили саудовские СМИ, Израиль 8 мая вечером нанес удар по иранским объектам на военной базе в районе Кисва.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье заявил, что его страна будет сдерживать военное присутствие Ирана в Сирии. По его словам, за последние несколько месяцев Тегеран передал Дамаску современные вооружения для действий против Израиля.
Напомним, что за последнее время сирийская территория неоднократно подвергалась ракетным обстрелам. 29 апреля под удар попали несколько военных объектов в провинциях Хама и Алеппо. 14 апреля США, Великобритания и Франция запустили ракеты по целям в Сирии. —0—