Сирийская система ПВО перехватила две израильские ракеты — официальные СМИ

Дамаск , 9 мая / Синьхуа / — Сирийские войска ПВО во вторник вечером перехватили две израильские ракеты к югу от Дамаска. Об этом сообщил местный государственный телеканал.

По его данным, минувшим вечером сирийские комплексы ПВО перехватили и уничтожили две запущенные израильскими военными ракеты над районом Кисва к югу от Дамаска, были слышны взрывы. На телевизионных кадрах видно, как сбитые ракеты взорвались, на месте инцидента вспыхнул пожар.

Как сообщили саудовские СМИ, Израиль 8 мая вечером нанес удар по иранским объектам на военной базе в районе Кисва.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье заявил, что его страна будет сдерживать военное присутствие Ирана Сирии . По его словам, за последние несколько месяцев Тегеран передал Дамаску современные вооружения для действий против Израиля.