Судан и Лесото договорились совместно бороться с терроризмом и нелегальной миграцией

Хартум , 9 мая / Синьхуа / — Премьер-министр Лесото Томас Мотсоахе Табане во вторник завершил визит в Судан . Две страны обнародовали совместное коммюнике, в котором выразили готовность совместно бороться с терроризмом, нелегальной миграцией и трансграничной преступностью.

В коммюнике говорится, что Судан и Лесото договорились сотрудничать в борьбе с терроризмом, экстремизмом, нелегальной миграцией, трансграничной преступностью и торговлей людьми, а также по другим региональным и международным вопросам. Две страны вновь подтвердили готовность развить двусторонние отношения, укреплять сотрудничество в политической, экономической, культурной, социальной сферах и по консульским вопросам.

Стороны также подчеркнули намерение укрепить координацию по региональным и международным делам и вновь подтвердили важность обеспечения стабильности, безопасности, мира и устойчивого развития на африканском континенте.

В ходе двухдневного визита Томас Мотсоахе Табане обменялся с суданскими официальными лицами мнениями по отношениям между двумя странами и ряду вопросов, представляющих общий интерес. —0—