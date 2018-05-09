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Судан и Лесото договорились совместно бороться с терроризмом и нелегальной миграцией
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Судан и Лесото договорились совместно бороться с терроризмом и нелегальной миграцией 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Хартум, 9 мая /Синьхуа/ — Премьер-министр Лесото Томас Мотсоахе Табане во вторник завершил визит в Судан. Две страны обнародовали совместное коммюнике, в котором выразили готовность совместно бороться с терроризмом, нелегальной миграцией и трансграничной преступностью.
В коммюнике говорится, что Судан и Лесото договорились сотрудничать в борьбе с терроризмом, экстремизмом, нелегальной миграцией, трансграничной преступностью и торговлей людьми, а также по другим региональным и международным вопросам. Две страны вновь подтвердили готовность развить двусторонние отношения, укреплять сотрудничество в политической, экономической, культурной, социальной сферах и по консульским вопросам.
Стороны также подчеркнули намерение укрепить координацию по региональным и международным делам и вновь подтвердили важность обеспечения стабильности, безопасности, мира и устойчивого развития на африканском континенте.
В ходе двухдневного визита Томас Мотсоахе Табане обменялся с суданскими официальными лицами мнениями по отношениям между двумя странами и ряду вопросов, представляющих общий интерес. —0—
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