Военные музыканты провели большую работу на Параде Победы в Самаре

Музыкальное обеспечение военного парада на площади Куйбышева, по традиции, было возложено на сводный военный оркестр частей 2-й гвардейской армии.

Он исполнил множество произведений: Государственный гимн Российской Федерации , «Славься» Михаила Глинки , а также встречные и строевые марши для прохождения пеших колонн и марши для прохождения техники.

"Ни один парад не обходится без маршевого сопровождения. Поэтому большую работу проводят военные музыканты, — рассказал военный дирижер Вячеслав Ворушилов. — Оркестр начал готовиться к мероприятию задолго до этого торжественного дня. Это кропотливый труд. Исполнители учат произведения наизусть. Я горд, что уже не не первый раз принимаю участие в Параде Победе. В этот день мы отдаем дань уважения тем, кто разгромил немецко-фашистских захватчиков".