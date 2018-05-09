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Военные музыканты провели большую работу на Параде Победы в Самаре
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Военные музыканты провели большую работу на Параде Победы в Самаре 

Волга Ньюс 2 часа назад
Музыкальное обеспечение военного парада на площади Куйбышева, по традиции, было возложено на сводный военный оркестр частей 2-й гвардейской армии.
Он исполнил множество произведений: Государственный гимн Российской Федерации, «Славься» Михаила Глинки, а также встречные и строевые марши для прохождения пеших колонн и марши для прохождения техники.
"Ни один парад не обходится без маршевого сопровождения. Поэтому большую работу проводят военные музыканты, — рассказал военный дирижер Вячеслав Ворушилов. — Оркестр начал готовиться к мероприятию задолго до этого торжественного дня. Это кропотливый труд. Исполнители учат произведения наизусть. Я горд, что уже не не первый раз принимаю участие в Параде Победе. В этот день мы отдаем дань уважения тем, кто разгромил немецко-фашистских захватчиков".
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