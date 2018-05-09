Бельгия почтила память павших советских воинов, партизан и военнопленных

В течение дня на всех 54 кладбищах страны состоятся церемонии возложения венков к могилам советских воинов с участием российских дипломатов и офицеров военного атташата РФ в Бельгии и аппарата главного военного представителя России при НАТО

По данным российского посольства, на территории королевства преданы земле свыше 310 советских граждан, погибших в годы Второй мировой войны. Ежегодно в Бельгии находят новые захоронения советских и российских солдат, относящиеся к периоду как Второй, так и Первой мировой войны. Поисковая работа продолжается российским посольством и активистами-соотечественниками.

Широко День Победы отметили и представители русской эмиграции в Бельгии. В воскресенье 6 мая более 200 человек приняли участие в акция «Бессмертный полк» на мемориальном комплексе цитадели Льежа, где захоронены десять советских граждан — участников бельгийского Сопротивления.