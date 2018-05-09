Ещё
Бельгия почтила память павших советских воинов, партизан и военнопленных
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бельгия почтила память павших советских воинов, партизан и военнопленных 

ТАСС 2 часа назад
БРЮССЕЛЬ, 9 мая. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Возложение венков к могилам советских воинов состоялось в среду в Бельгии. В церемонии на центральном столичном кладбище в брюссельской коммуне Эвер приняли участие посол России в королевстве Александр Токовинин и постпред при ЕС Владимир Чижов, передает корреспондент ТАСС с места событий. Здесь также присутствовали представители посольств стран СНГ, стран-участниц антигитлеровской коалиции, генштаба Бельгии, городских властей, бельгийских ветеранских организаций, Брюссельской епархии Русской православной церкви, журналисты.
В течение дня на всех 54 кладбищах страны состоятся церемонии возложения венков к могилам советских воинов с участием российских дипломатов и офицеров военного атташата РФ в Бельгии и аппарата главного военного представителя России при НАТО.
По данным российского посольства, на территории королевства преданы земле свыше 310 советских граждан, погибших в годы Второй мировой войны. Ежегодно в Бельгии находят новые захоронения советских и российских солдат, относящиеся к периоду как Второй, так и Первой мировой войны. Поисковая работа продолжается российским посольством и активистами-соотечественниками.
Широко День Победы отметили и представители русской эмиграции в Бельгии. В воскресенье 6 мая более 200 человек приняли участие в акция «Бессмертный полк» на мемориальном комплексе цитадели Льежа, где захоронены десять советских граждан — участников бельгийского Сопротивления.
ТАСС: последние новости
В Узбекистане широко отмечается День памяти и почестей и 73-я годовщина великой Победы Эксперт: выход США из иранской сделки негативно отразится на переговорах с КНДР Посол США в Армении: Вашингтон окажет содействие кабмину Пашиняна в борьбе с коррупцией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин спас ветерана на параде Победы284
Песков отреагировал на ситуацию с ветераном на Параде108
Россиян заставили снять георгиевские ленточки в Грузии242
Китай сделал заявление по иранской сделке127
Порошенко дал украинцам обещание в День Победы292
Видео
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
09:46
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке
Конфликты Ближний Восток
00:52
Песков отреагировал на ситуацию с ветераном на Параде
Политика Происшествия
00:35
Россиян заставили снять георгиевские ленточки в Грузии
СНГ В мире
01:55
Китай сделал заявление по иранской сделке
Ближний Восток Азия
00:37
Пассажиры автобуса устроили самосуд над карманником
Криминал В мире
00:58
Волкер заявил о перспективе возвращения Крыма Украине
В мире Другое
00:59
Бузову затравили за «голое» фото в День Победы
Шоу-бизнес
08:45
Трамп решил «демонтировать наследие Обамы»
Ближний Восток В мире
Появилось видео последствий удара по Сирии
В мире Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение