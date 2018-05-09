Бельгия почтила память павших советских воинов, партизан и военнопленных 

БРЮССЕЛЬ, 9 мая. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Возложение венков к могилам советских воинов состоялось в среду в Бельгии. В церемонии на центральном столичном кладбище в брюссельской коммуне Эвер приняли участие посол России в королевстве Александр Токовинин и постпред при ЕС Владимир Чижов, передает корреспондент ТАСС с места событий. Здесь также присутствовали представители посольств стран СНГ, стран-участниц антигитлеровской коалиции, генштаба Бельгии, городских властей, бельгийских ветеранских организаций, Брюссельской епархии Русской православной церкви, журналисты.
В течение дня на всех 54 кладбищах страны состоятся церемонии возложения венков к могилам советских воинов с участием российских дипломатов и офицеров военного атташата РФ в Бельгии и аппарата главного военного представителя России при НАТО.
По данным российского посольства, на территории королевства преданы земле свыше 310 советских граждан, погибших в годы Второй мировой войны. Ежегодно в Бельгии находят новые захоронения советских и российских солдат, относящиеся к периоду как Второй, так и Первой мировой войны. Поисковая работа продолжается российским посольством и активистами-соотечественниками.
Широко День Победы отметили и представители русской эмиграции в Бельгии. В воскресенье 6 мая более 200 человек приняли участие в акция «Бессмертный полк» на мемориальном комплексе цитадели Льежа, где захоронены десять советских граждан — участников бельгийского Сопротивления.