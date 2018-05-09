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В Пскове 17 мая пройдут VII Кирилло-Мефодиевские чтения
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В Пскове 17 мая пройдут VII Кирилло-Мефодиевские чтения 

Псковская губерния 2 часа назад
Региональный центр по работе с редкими и ценными документами Псковской областной универсальной научной библиотеки приглашает всех желающих на VII книговедческие чтения «Кирилло-Мефодиевские традиции в Пскове», посвященные Дню поминовения святых Кирилла и Мефодия. Как сообщает сайт Псковской областной библиотеки, в программе чтений — выступление старший научный сотрудник Псковского государственного музея-заповедника Ольги Кудрявцевой об изданиях кёльнских типографов XVI-XVII веков ганзейского периода, краеведа Татьяны Медниковой о пребывании святой великомученицы Елизаветы на Псковской земле (к 100-летию со дня памяти). Искусствовед Тамара Шулакова расскажет о проблематике создания туристического центра в селе Мелётово, а замруководителя информационно-аналитического отдела Великолукской епархии Андрей Дерягин вместе с сыном Георгием расскажут о Великой Отечественной войне в пространстве Троицкого собора. Начнутся краеведческие чтения 17 мая в 14:00 в здании областной библиотеки на Профсоюзной, 2 в конференц-зале на втором этаже. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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