Когда в Казани отключат горячую воду? График на май 2018 года

«АиФ-Казань» публикует списки домов в Казани , попадающих под отключение горячего водоснабжения в мае 2018 года

Как разъяснили в «Татэнерго», о сроках проведения опрессовки и времени отсутствия горячей воды все управляющие жилищные организации (ТСЖ, ЖСК, управляющие компании) своевременно уведомлены. По результатам проведенных гидравлических испытаний в график могут быть внесены определенные изменения, так как теплоэнергетикам необходимо время, чтобы устранить слабые места, выявленные во время опрессовок.

Казанские тепловые сети рекомендуют горожанам обращать внимание на объявления об отключениях на информационных стендах, расположенных в подъездах домов. Теплоэнергетики обращаются ко всем жителям Казани с просьбой быть предельно внимательными. При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций необходимо сообщить на круглосуточную линию Казанских тепловых сетей по телефону (843) 291-87-95. График отключения на май потребителей Казэнерго смотрите здесь.

Авиастроительный район

С 10 по 12 мая Айдарова, 4, 6, 7, 15, 18, 20, 22, 24, 24а, 25 Академика Павлова, 1, 3а, 6, 9, 10, 11, 13, 13б, 15, 17, 19, 21, 23, 23а, 25, 25а Армавирская, 31 Белинского, 12/8, 21, 21а, 27, 29, 29а, 29б корп.1-2, 31, 38, 39 Беломорская, 5, 6, 8/18, 10/19, 17/37, 18а, 45 Годовикова, 15, 16 Дементьева, 3а, 5а, 5б, 7, 7а, 9, 18, 28 корп.1-2, 31, 31а, 33а, 37,

Карагандинская, 6, 6а Копылова, 4, 5/1, 9, 12, 14, 18,

Ленинградская, 22, 60, 60б Лукина, 1а, 2/15, 3а, 4, 8, 11, 11-1, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 37, 41, 43, 45, 47, 53, 55 Лядова, 9а, 15 Максимова, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4а, 5, 7/6, 40, 49 Молодежная, 3, 6, 8, 10, 10а, 14а, 14б О. Кошевого, 20 Побежимова, 17, 37, 39, 46, 47, 53, 55, 55а, 57, 57а, 59 Пржевальского, 2, 4 Симонова, 6, 15 Северополюсная, 30 Трамвайная, 17 Шадрина, 1 Чапаева, 11/43, 14/7, 16, 20/9, 21, 44 Челюскина, 24, 25а, 26, 28, 29, 31, 33/56, 35, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 48а, 68а С 13 по 23 мая Айдарова, 4, 6, 7, 15, 18, 20, 22, 24, 24а, 25 Академика Павлова, 1, 3а, 6, 9, 10, 11, 13, 13б, 15, 17, 19, 21, 23, 23а, 25, 25а Армавирская, 31 Белинского, 12/8, 21, 21а, 27, 29, 29а, 29б корп.1-2, 31, 38, 39 Беломорская, 5, 6, 8/18, 10/19, 17/37, 18а, 45 Годовикова, 15, 16 Дементьева, 3а, 5а, 5б, 7, 7а, 9, 18, 28 корп.1-2, 31, 31а, 33а, 37 Карагандинская, 6, 6а Копылова, 4, 5/1, 9, 12, 14, 18,

Ленинградская, 22, 60, 60б Лукина, 1а, 2/15, 3а, 4, 8, 11, 11-1, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 37, 41, 43, 45, 47, 53, 55 Лядова, 9а, 15 Максимова, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4а, 5, 7/6, 40, 49 Молодежная, 3, 6, 8, 10, 10а, 14а, 14б О. Кошевого, 20 Побежимова, 17, 37, 39, 46, 47, 53, 55, 55а, 57, 57а, 59 Пржевальского, 2, 4 Симонова, 6, 15 Северополюсная, 30 Трамвайная, 17 Тэцевская, 4, 9а, 11б, 13, 13а, 23 Шадрина, 1 Чапаева, 11/43, 14/7, 16, 20/9, 21, 44 Челюскина, 24, 25а, 26, 28, 29, 31, 33/56, 35, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 48а, 68а С 24 мая по 8 июня в микрорайоне «Жилплощадка»:

Беломорская 69, 81, 83 Гудованцева 1, 3, 7, 9, 11, 19, 22, 22а, 43/1, 43/2, 43/4, 43в, 50а Химиков 1, 3, 7, 25, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45а Шатурская 250 Вахитовский район

С 10 по 23 мая Баумана, 36 Большая Красная, 8 Бехтерева, 9 Бурхана Шахиди, 1/15 Дзержинского, 11, 13 Карла Маркса , 16а Касаткина,11,11а,20,20а, 25 Космодемьянской, 3 Право-Булачная, 47 Тельмана, 40, 42 Чернышевского, 33 Япеева, 10 С 24 мая по 6 июня

Ахтямова, 24, 26, 28, 30, 32 Гаспринского, 29, 31 Г. Камала, 18, 45, 47, 49, 51, 53, 55 Ф. Карима, 2/22, 9, 26 Левобулачная, 50а, 50б, 56 Нариманова, 50, 52, 66а К. Насыри, 42, 44 Парижской Коммуны, 19 Правобулачная, 47 Садыковой, 20, 22 Сафьян, 6/8, 8 Султан, 8 Татарстан , 7, 9, 11, 13, 14/59, 18, 43, 43а, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66а, 68, 70, 72 К. Тинчурина, 1, 1а, 3а, 7, 7а, 9, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25 Г. Тукая, 57, 75г, 102, 106а

Университетская, 4/34 Московский, Кировский и Ново-Савиновский районы

С 10 по 12 мая Абсалямова 13, 14, 16, 18, 19, 23, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39 Адоратского,1, 1а, 3, 3а, 3б, 3в, 3г 1, 1а, 2, 3, 3а, 3б, 3в, 3г, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 27А, 27Б, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 34Б, 34В, 35, 36, 36Б, 36В, 37, 38, 39, 39А, 39Б, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 66А Академика Королева, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 30, 34 Ак. Лаврентьева, 2, 4, 8, 9, 10, 12, 14, 14А, 16, 20, 22, 24, 24а, 26, 28 Амирхана, 2, 2А, 4А, 5, 6, 8А, 10, 10А корп. 1-2, 11, 12А, 12Б, 12Д, 12Е, 13, 14А, 14Б, 15, 17, 18/41, 20А, 21, 22корп. 1-2, 22а, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53а, 53Б, 61, 71, 77, 79, 81, 83, 85, 85А, 89, 91, 91А, 91Б, 93, 95, 97, 101, 103, 105, 107, 109 Бондаренко, 3б, 4, 6, 6а, 8, 14, 16, 20, 22, 24, 28, 30, 33 Волгоградская, 22, 28, 30/53, 35, 37, 41, 43, 45 Воровского, 3а, 11, 15, 15а, 17/7, 19, 21, 23, 25, 28, 32 Пос. Воровского 3,7 Восстания, 4, 4а, 6, 10, 12, 12а, 12б, 14, 18, 20, 22а, 24, 25 Восход, 45 Гаврилова, 2, 4, 6, 8, 8А, 10, 12, 14, 16, 16А, 18, 18А, 20, 20А, 20Б, 22, 22А, 24, 24А, 26, 28, 30, 38, 40 корп.1-2, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56/2, 56/3, 56/4, 56/5, 56/6, 56/7 Гагарина, 24, 26, 28б, 35а, 39а, 55, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 79а Я. Гашека, 3 Голубятникова, 13, 14, 16, 19а, 20, 21а, 22, 24, 26, 26а, 30 Декабристов, 8, 10, 178а, 180, 180а, 180б, 182, 184, 184а, 186, 203, 205 Ибагимова, 2, 4, 6, 12, 14, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 89 Коллективная, 27, 29, 31, 33, 35, 39 Коломенская, 17 Короленко, 31а, 33а, 35, 35а, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 50а, 52а, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 109 Меридианная 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 30 Мусина 1, 7, 9, 21, 23, 59а, 59Б корп.1-2, 61а, 68, 68А, 69/1, 69/2, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 80 Мухамадьярова, 34 Нигматуллина1/47, 3, 5, 11/84 Октябрьская, 1, 8, 10, 21б, 27а, 38 Солдатская 3,5 Сибгата Хакима 3,5, 5а, 15, 17, 31, 33,35,37,39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 60 Четаева, 4, 5, 5а, 9, 11, 13 корп.1-2, 14а, 20, 22, 24, 25, 27, 27А, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68 Чистопольская 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10/8, 12, 14, 16/15, 15, 17, 19, 20а, 20б, 20/12, 22, 23, 25, 26/5, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 61а, 61б, 62, 64, 66, 68, 70, 71а, 72, 73, 74, 75, 76, 77/2, 81, 82, 85, 85А, 86 Чуйкова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15Б, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 25а, 27, 27а, 29, 29а, 29Б, 29в, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 43/2, 49, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 59А, 59В, 59Г, 62, 63, 63А, 64, 65, 66, 67, 67А, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 93 Ямашева, 28, 29, 30, 31, 31а, 31б, 32, 35, 35а, 35б, 39, 43, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 54 корп.1-4, 56, 58, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 96А, 98, 100, 101, 103, 103а, 102, 102а, 104 корп.1-2, 108, 110, 112 Московский и Кировский районы

С 10 по 12 мая:

2-я Юго-Западная, 3, 5, 9, 9а, 11, 26, 34, 35, 36, 37, 39 Бакалейная, 44, 46, 48, 48а, 50, 50а, 52а Базарная, 2, 7а Баруди, 11, 13, 19, 18, 18а, 20, 20а, 21, 23, 25 Батыршина, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39 Блюхера, 2, 4, 6, 9, 79, 81, 82, 83, 84, 85 Бондаренко, 9, 15а, 15б Вахитова, 5 корп.2-3 Волгоградская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29 Восстания, 60, 62, 67а, 83, 80а, 84, 86а, 90а, 93а, 101, 105, 107, 109, 119а, 121, 121а, 123, 123а, 127, 129 Восход, 2, 2а, 3, 3а, 5а, 7, 16 Выборгская, 2, 3, 4 Горсоветская, 2а, 17 корп.1-3, 19А, 25, 29, 33, 34 Дежнева, 2 корп.1-2, 4 корп.1-2 Декабристов, 83, 85, 87, 89в, 106, 106А, 106Б, 110, 113, 115, 127, 129, 131, 150, 156 Дружинная, 3, 4, 6, 7, 8 Ибрагимова, 28а, 32/20, 32а, 34, 61, 61а, 63, 63а, 83а Калугинская, 4 Коммунаров, 1/6, 2 секция 1-15 Краснококшайская, 71/9, 75а, 86, 92 Красносельская, 51 корп.3 (общ.)

Кулахметова, 3, 5, 11а, 17 корп.1-4, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 корп.1-2 Ленская, 10 Лушникова, 6, 8, 10 Малая Крыловка 27 Односторонка Гривки, 10, 48 (общ.)

Окольная, 28, 30, 94а корп.1-2 Ползунова, 5 Поперечно-Базарная, 57, 59, 61 Сабан, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 7а, 7б Серова, 3, 4, 5, 6 корп.1-2, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22/24, 27, 29, 31, 35, 37, 41, 48, 51/11 Соловецких юнг, 1, 7 Тверская, 5, 9б Ш. Усманова, 11а, 11б, 11в, 25а Фрунзе , 1, 3, 7, 9, 9а, 13, 19 Хлебозаводская, 3, 6, 8 Чкалова, 7б Энергетиков, 2/3, 3, 5, 8, 9, 12, 18 Ютазинская, 14, 16, 18 Ягодинская 25 Ямашева, 4, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27 С 13 по 23 мая:

Амирхана 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53а, 53б, 61, 71 Волгоградская 22, 28, 30/53, 35, 37, 41, 43, 45 Восстания 25 Коллективная 27, 31, 33, 35, 39 Короленко 31а, 33а, 35, 35а, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 73, 75, 77 Ибрагимова 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59 Мусина 59а, 59б корп.1-2, 61а Чуйкова 12, 14, 16, 18, 20, 52 Ямашева 28, 30, 32. 48, 50, 52, 54 корп. 1-4, 56, 58, 60 Московский район

С 13 по 23 мая Академика Королева, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 30, 34 Восстания, 60, 62 Восход, 45 Воровского, 17/7, 19, 21, 23, 25 Гагарина, 24, 26, 28б Декабристов, 178а, 180, 180а, 180б, 182, 184, 184а, 186, 203, 205 Ибрагимова, 2, 4, 6, 12, 14 Коломенская, 17 Мухамадьярова, 34 С 24 мая по 6 июня

Ибрагимова 20, 22, 24, 61, 61а, 63, 63а, 83а Восстания 28,32 Ямашева 9, 11, 15, 17, 21, 23, 25, 27 Бондаренко 9, 15а, 15б Кировский район

С 13 по 23 мая Базарная, 2, 7а Краснококшайская, 71/9, 75а, 84, 86, 92 Яруллина, 6 (общ.)

Односторонняя Гривка, 10, 48 (общ.)

Комсомольская, стр.1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 В Приволжском и Советском районах

Академика Завойского, 2, 4, 6, 8, 12, 14/74, 16, 20, 22, 22а Батыева 1, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21 Братьев Касимовых, 38, 40, 40а, 42, 54, 56, 82, 82а Вербная 1, 1а Габишева, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11/1, 11/2, 11/3, 17, 19, 19а, 19б, 23, 25, 25а, 25б, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 39 Дубравная, 3, 3а, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 21, 23, 25а, 25Б, 25в, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 43, 43а, 47, 49, 49а, 51, 53/1, 53/2, 53/3, 57, 61, 63, 65 Завойского 3, 5, 7, 9, 11а, 17, 17а, 21, 25 Р. Зорге, 28, 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 42, 43, 43а, 47, 47а, 48, 49, 50, 53, 57/29, 61, 63, 65, 67, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 93а, 94, 95, 96а, 97, 99, 100, 100/1, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 119, 121 Кул Гали, 1, 2, 2а, 3, 5, 7, 7а, 9/95, 10, 11/52Б, 12, 14, 15/21, 16, 18, 20, 24, 26, 27, 34, 36, 38 Ломжинская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24 Минская, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 59 Ноксинский спуск, 1, 5, 7, 8, 8а, 8б, 8в, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 20а, 20б, 20в, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43 Проспект Победы, 18, корп. 1-2, 18а, 20 корп. 1-2, 22, 24, 26, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 32, 33, 34, 35, 35Б, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 46б, 47, 56,