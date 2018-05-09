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Когда в Казани отключат горячую воду? График на май 2018 года
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Когда в Казани отключат горячую воду? График на май 2018 года 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
«АиФ-Казань» публикует списки домов в Казани, попадающих под отключение горячего водоснабжения в мае 2018 года
Как разъяснили в «Татэнерго», о сроках проведения опрессовки и времени отсутствия горячей воды все управляющие жилищные организации (ТСЖ, ЖСК, управляющие компании) своевременно уведомлены. По результатам проведенных гидравлических испытаний в график могут быть внесены определенные изменения, так как теплоэнергетикам необходимо время, чтобы устранить слабые места, выявленные во время опрессовок.
Казанские тепловые сети рекомендуют горожанам обращать внимание на объявления об отключениях на информационных стендах, расположенных в подъездах домов. Теплоэнергетики обращаются ко всем жителям Казани с просьбой быть предельно внимательными. При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций необходимо сообщить на круглосуточную линию Казанских тепловых сетей по телефону (843) 291-87-95. График отключения на май потребителей Казэнерго смотрите здесь.
Авиастроительный район
С 10 по 12 мая  Айдарова, 4, 6, 7, 15, 18, 20, 22, 24, 24а, 25  Академика Павлова, 1, 3а, 6, 9, 10, 11, 13, 13б, 15, 17, 19, 21, 23, 23а, 25, 25а  Армавирская, 31  Белинского, 12/8, 21, 21а, 27, 29, 29а, 29б корп.1-2, 31, 38, 39  Беломорская, 5, 6, 8/18, 10/19, 17/37, 18а, 45  Годовикова, 15, 16  Дементьева, 3а, 5а, 5б, 7, 7а, 9, 18, 28 корп.1-2, 31, 31а, 33а, 37,
Карагандинская, 6, 6а  Копылова, 4, 5/1, 9, 12, 14, 18,
Ленинградская, 22, 60, 60б  Лукина, 1а, 2/15, 3а, 4, 8, 11, 11-1, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 37, 41, 43, 45, 47, 53, 55  Лядова, 9а, 15  Максимова, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4а, 5, 7/6, 40, 49  Молодежная, 3, 6, 8, 10, 10а, 14а, 14б  О. Кошевого, 20  Побежимова, 17, 37, 39, 46, 47, 53, 55, 55а, 57, 57а, 59  Пржевальского, 2, 4  Симонова, 6, 15  Северополюсная, 30  Трамвайная, 17  Шадрина, 1  Чапаева, 11/43, 14/7, 16, 20/9, 21, 44  Челюскина, 24, 25а, 26, 28, 29, 31, 33/56, 35, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 48а, 68а  С 13 по 23 мая  Айдарова, 4, 6, 7, 15, 18, 20, 22, 24, 24а, 25  Академика Павлова, 1, 3а, 6, 9, 10, 11, 13, 13б, 15, 17, 19, 21, 23, 23а, 25, 25а  Армавирская, 31  Белинского, 12/8, 21, 21а, 27, 29, 29а, 29б корп.1-2, 31, 38, 39  Беломорская, 5, 6, 8/18, 10/19, 17/37, 18а, 45  Годовикова, 15, 16  Дементьева, 3а, 5а, 5б, 7, 7а, 9, 18, 28 корп.1-2, 31, 31а, 33а, 37  Карагандинская, 6, 6а  Копылова, 4, 5/1, 9, 12, 14, 18,
Ленинградская, 22, 60, 60б  Лукина, 1а, 2/15, 3а, 4, 8, 11, 11-1, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 37, 41, 43, 45, 47, 53, 55  Лядова, 9а, 15  Максимова, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4а, 5, 7/6, 40, 49  Молодежная, 3, 6, 8, 10, 10а, 14а, 14б  О. Кошевого, 20  Побежимова, 17, 37, 39, 46, 47, 53, 55, 55а, 57, 57а, 59  Пржевальского, 2, 4  Симонова, 6, 15  Северополюсная, 30  Трамвайная, 17  Тэцевская, 4, 9а, 11б, 13, 13а, 23  Шадрина, 1  Чапаева, 11/43, 14/7, 16, 20/9, 21, 44  Челюскина, 24, 25а, 26, 28, 29, 31, 33/56, 35, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 48а, 68а  С 24 мая по 8 июня в микрорайоне «Жилплощадка»:
Беломорская 69, 81, 83  Гудованцева 1, 3, 7, 9, 11, 19, 22, 22а, 43/1, 43/2, 43/4, 43в, 50а  Химиков 1, 3, 7, 25, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45а  Шатурская 250  Вахитовский район
С 10 по 23 мая  Баумана, 36  Большая Красная, 8  Бехтерева, 9  Бурхана Шахиди, 1/15  Дзержинского, 11, 13  Карла Маркса, 16а  Касаткина,11,11а,20,20а, 25  Космодемьянской, 3  Право-Булачная, 47  Тельмана, 40, 42  Чернышевского, 33  Япеева, 10  С 24 мая по 6 июня
Ахтямова, 24, 26, 28, 30, 32  Гаспринского, 29, 31  Г. Камала, 18, 45, 47, 49, 51, 53, 55  Ф. Карима, 2/22, 9, 26  Левобулачная, 50а, 50б, 56  Нариманова, 50, 52, 66а  К. Насыри, 42, 44  Парижской Коммуны, 19  Правобулачная, 47  Садыковой, 20, 22  Сафьян, 6/8, 8  Султан, 8  Татарстан, 7, 9, 11, 13, 14/59, 18, 43, 43а, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66а, 68, 70, 72  К. Тинчурина, 1, 1а, 3а, 7, 7а, 9, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25  Г. Тукая, 57, 75г, 102, 106а
Университетская, 4/34  Московский, Кировский и Ново-Савиновский районы
С 10 по 12 мая  Абсалямова 13, 14, 16, 18, 19, 23, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39  Адоратского,1, 1а, 3, 3а, 3б, 3в, 3г  1, 1а, 2, 3, 3а, 3б, 3в, 3г, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 27А, 27Б, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 34Б, 34В, 35, 36, 36Б, 36В, 37, 38, 39, 39А, 39Б, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 66А  Академика Королева, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 30, 34  Ак. Лаврентьева, 2, 4, 8, 9, 10, 12, 14, 14А, 16, 20, 22, 24, 24а, 26, 28  Амирхана, 2, 2А, 4А, 5, 6, 8А, 10, 10А корп. 1-2, 11, 12А, 12Б, 12Д, 12Е, 13, 14А, 14Б, 15, 17, 18/41, 20А, 21, 22корп. 1-2, 22а, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53а, 53Б, 61, 71, 77, 79, 81, 83, 85, 85А, 89, 91, 91А, 91Б, 93, 95, 97, 101, 103, 105, 107, 109  Бондаренко, 3б, 4, 6, 6а, 8, 14, 16, 20, 22, 24, 28, 30, 33  Волгоградская, 22, 28, 30/53, 35, 37, 41, 43, 45  Воровского, 3а, 11, 15, 15а, 17/7, 19, 21, 23, 25, 28, 32  Пос. Воровского 3,7  Восстания, 4, 4а, 6, 10, 12, 12а, 12б, 14, 18, 20, 22а, 24, 25  Восход, 45  Гаврилова, 2, 4, 6, 8, 8А, 10, 12, 14, 16, 16А, 18, 18А, 20, 20А, 20Б, 22, 22А, 24, 24А, 26, 28, 30, 38, 40 корп.1-2, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56/2, 56/3, 56/4, 56/5, 56/6, 56/7  Гагарина, 24, 26, 28б, 35а, 39а, 55, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 79а  Я. Гашека, 3  Голубятникова, 13, 14, 16, 19а, 20, 21а, 22, 24, 26, 26а, 30  Декабристов, 8, 10, 178а, 180, 180а, 180б, 182, 184, 184а, 186, 203, 205  Ибагимова, 2, 4, 6, 12, 14, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 89  Коллективная, 27, 29, 31, 33, 35, 39  Коломенская, 17  Короленко, 31а, 33а, 35, 35а, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 50а, 52а, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 109  Меридианная 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 30  Мусина 1, 7, 9, 21, 23, 59а, 59Б корп.1-2, 61а, 68, 68А, 69/1, 69/2, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 80  Мухамадьярова, 34  Нигматуллина1/47, 3, 5, 11/84  Октябрьская, 1, 8, 10, 21б, 27а, 38  Солдатская 3,5  Сибгата Хакима 3,5, 5а, 15, 17, 31, 33,35,37,39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 60  Четаева, 4, 5, 5а, 9, 11, 13 корп.1-2, 14а, 20, 22, 24, 25, 27, 27А, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68  Чистопольская 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10/8, 12, 14, 16/15, 15, 17, 19, 20а, 20б, 20/12, 22, 23, 25, 26/5, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 61а, 61б, 62, 64, 66, 68, 70, 71а, 72, 73, 74, 75, 76, 77/2, 81, 82, 85, 85А, 86  Чуйкова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15Б, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 25а, 27, 27а, 29, 29а, 29Б, 29в, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 43/2, 49, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 59А, 59В, 59Г, 62, 63, 63А, 64, 65, 66, 67, 67А, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 93  Ямашева, 28, 29, 30, 31, 31а, 31б, 32, 35, 35а, 35б, 39, 43, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 54 корп.1-4, 56, 58, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 96А, 98, 100, 101, 103, 103а, 102, 102а, 104 корп.1-2, 108, 110, 112  Московский и Кировский районы
С 10 по 12 мая:
2-я Юго-Западная, 3, 5, 9, 9а, 11, 26, 34, 35, 36, 37, 39  Бакалейная, 44, 46, 48, 48а, 50, 50а, 52а  Базарная, 2, 7а  Баруди, 11, 13, 19, 18, 18а, 20, 20а, 21, 23, 25  Батыршина, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39  Блюхера, 2, 4, 6, 9, 79, 81, 82, 83, 84, 85  Бондаренко, 9, 15а, 15б  Вахитова, 5 корп.2-3  Волгоградская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29  Восстания, 60, 62, 67а, 83, 80а, 84, 86а, 90а, 93а, 101, 105, 107, 109, 119а, 121, 121а, 123, 123а, 127, 129  Восход, 2, 2а, 3, 3а, 5а, 7, 16  Выборгская, 2, 3, 4  Горсоветская, 2а, 17 корп.1-3, 19А, 25, 29, 33, 34  Дежнева, 2 корп.1-2, 4 корп.1-2  Декабристов, 83, 85, 87, 89в, 106, 106А, 106Б, 110, 113, 115, 127, 129, 131, 150, 156  Дружинная, 3, 4, 6, 7, 8  Ибрагимова, 28а, 32/20, 32а, 34, 61, 61а, 63, 63а, 83а  Калугинская, 4  Коммунаров, 1/6, 2 секция 1-15  Краснококшайская, 71/9, 75а, 86, 92  Красносельская, 51 корп.3 (общ.)
Кулахметова, 3, 5, 11а, 17 корп.1-4, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 корп.1-2  Ленская, 10  Лушникова, 6, 8, 10  Малая Крыловка 27  Односторонка Гривки, 10, 48 (общ.)
Окольная, 28, 30, 94а корп.1-2  Ползунова, 5  Поперечно-Базарная, 57, 59, 61  Сабан, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 7а, 7б  Серова, 3, 4, 5, 6 корп.1-2, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22/24, 27, 29, 31, 35, 37, 41, 48, 51/11  Соловецких юнг, 1, 7  Тверская, 5, 9б  Ш. Усманова, 11а, 11б, 11в, 25а  Фрунзе, 1, 3, 7, 9, 9а, 13, 19  Хлебозаводская, 3, 6, 8  Чкалова, 7б  Энергетиков, 2/3, 3, 5, 8, 9, 12, 18  Ютазинская, 14, 16, 18  Ягодинская 25  Ямашева, 4, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27  С 13 по 23 мая:
Амирхана 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53а, 53б, 61, 71  Волгоградская 22, 28, 30/53, 35, 37, 41, 43, 45  Восстания 25  Коллективная 27, 31, 33, 35, 39  Короленко 31а, 33а, 35, 35а, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 73, 75, 77  Ибрагимова 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59  Мусина 59а, 59б корп.1-2, 61а  Чуйкова 12, 14, 16, 18, 20, 52  Ямашева 28, 30, 32. 48, 50, 52, 54 корп. 1-4, 56, 58, 60  Московский район
С 13 по 23 мая  Академика Королева, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 30, 34  Восстания, 60, 62  Восход, 45  Воровского, 17/7, 19, 21, 23, 25  Гагарина, 24, 26, 28б  Декабристов, 178а, 180, 180а, 180б, 182, 184, 184а, 186, 203, 205  Ибрагимова, 2, 4, 6, 12, 14  Коломенская, 17  Мухамадьярова, 34  С 24 мая по 6 июня
Ибрагимова 20, 22, 24, 61, 61а, 63, 63а, 83а  Восстания 28,32  Ямашева 9, 11, 15, 17, 21, 23, 25, 27  Бондаренко 9, 15а, 15б  Кировский район
С 13 по 23 мая  Базарная, 2, 7а  Краснококшайская, 71/9, 75а, 84, 86, 92  Яруллина, 6 (общ.)
Односторонняя Гривка, 10, 48 (общ.)
Комсомольская, стр.1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6  В Приволжском и Советском районах
Академика Завойского, 2, 4, 6, 8, 12, 14/74, 16, 20, 22, 22а  Батыева 1, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21  Братьев Касимовых, 38, 40, 40а, 42, 54, 56, 82, 82а  Вербная 1, 1а  Габишева, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11/1, 11/2, 11/3, 17, 19, 19а, 19б, 23, 25, 25а, 25б, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 39  Дубравная, 3, 3а, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 21, 23, 25а, 25Б, 25в, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 43, 43а, 47, 49, 49а, 51, 53/1, 53/2, 53/3, 57, 61, 63, 65  Завойского 3, 5, 7, 9, 11а, 17, 17а, 21, 25  Р. Зорге, 28, 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 42, 43, 43а, 47, 47а, 48, 49, 50, 53, 57/29, 61, 63, 65, 67, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 93а, 94, 95, 96а, 97, 99, 100, 100/1, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 119, 121  Кул Гали, 1, 2, 2а, 3, 5, 7, 7а, 9/95, 10, 11/52Б, 12, 14, 15/21, 16, 18, 20, 24, 26, 27, 34, 36, 38  Ломжинская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24  Минская, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 59  Ноксинский спуск, 1, 5, 7, 8, 8а, 8б, 8в, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 20а, 20б, 20в, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43  Проспект Победы, 18, корп. 1-2, 18а, 20 корп. 1-2, 22, 24, 26, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 32, 33, 34, 35, 35Б, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 46б, 47, 56,
57а, 57б, 57в, 58, 60, 62 корп. 1-4, 66, 68, 70, 72, 72а, 76, 78, 80, 84, 88, 90, 98, 100, 102, 106, 139/1  Родина 29, 31, 33, 37  Сафиуллина, 6/1, 6/2, 6/3, 8, 10, 12, 16, 16а, 17, 18, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 21, 24а, 26, 28, 30, 32, 32а, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 56  Терегулова, 2, 4  Фучика, 2, 2Б, 4, 6, 8, 8а, 8Б, 8в, 12, 14, 14а, 14б, 14в, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 34, 36, 38, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 52а, 53, 54, 56, 55, 55а, 58, 58а, 62, 62а, 64 корп.1, 64/2, 64/3, 66, 68, 69, 71, 72, 75, 78, 79, 82, 83, 84, 86, 86а, 87, 91, 94, 96, 98, 97, 99, 99а, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 106А, 107, 108, 109, 110, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 141, 143, 145, 149, 151  Чингиза Айтматова 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11  Чишмяле 1, 9, 11, 13, 15, 17, 21
АиФ Казань: последние новости
После Победы. Как 92-летний ветеран ВОВ учит Родину защищать Сколько участников Великой Отечественной осталось в Казани? Лишь 4% участников из Татарстана написали «Тотальный диктант» на «отлично»
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