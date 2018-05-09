Как часто в России возвращают потерянные кошельки

Мысль о том, что в нашем обществе после потрясений девяностых «каждый сам за себя» вполне может развенчать простой тест, проведенный западными журналистами.

Самые честные города

Авторы журнала Reader’s digest провели исследование «честности» городов мира. Для этого они в буквальном смысле разбросали 192 бумажника с семейным фото, номером мобильного, визитками, купонами и эквивалентом пятидесяти долларов в местной валюте в 16 городах мира. Среди объектов исследования была и Москва

Наиболее честным городом оказался Хельсинки : там было возвращено 11 из 12 потерянных бумажников. За столицей Финляндии последовали индийские Мумбаи , где вернули 9 из 12 бумажников, следом идут Будапешт Нью-Йорк — там нашли и возвратили по 8 бумажников.

Бухарест, Рио-де-Жанейро, Цюрих и На четвёртом месте оказалась Москва. Здесь сострадательные горожане нашли и вернули 7 из 12 бумажников. Таким образом столица России в рейтинге честности обошла такие города как Берлин, Любляна , Лондон, Варшава Прагу . Наихудшие результаты показали Мадрид Лиссабон , причём в последнем один утерянный бумажник вернула пара пожилых голландских туристов.

Мы привыкли считать, что потрясения девяностых годов с рыночными реформами и разрушением идеологической системы установили в нашем обществе «право сильного» и принцип «каждый сам за себя». Однако результаты говорят об обратной тенденции.

Русская совесть

Читателю может прийти на ум логичное объяснение: россияне научены горьким опытом разнообразных афер и боятся законодательного преследования. Действительно, согласно статье 227 гражданского кодекса Российской Федерации , гражданин обязан вернуть найденную вещь собственнику. В случае, если владелец неизвестен, найденная вещь должна быть передана в органы муниципальной власти или полицию.

Однако при всей строгости формулировок, закон не предусматривает срока возвращения вещи. Более того, подобранная вещь не является украденной, а найденной.

В случаях, когда дела всё-таки заводились, решения отменялись за отсутствием состава преступления. Так что страх быть наказанным за невозвращение найденного едва ли можно назвать стимулом похвального поведения россиян.

Авторам Reader’s Digest удалось пообщаться с одним из москвичей, вернувших утерянный бумажник. Офицер МЧС Эдуард Антипин сказал, что этические правила и воспитание не позволили ему поступить иначе. Действительно, в социальных сетях и на форумах нередко можно найти истории о возвращении потерянных портмоне, телефонов из разных городов России. Стремление помочь характерно не только для офицеров, но и сотрудников общественного транспорта, а также простых граждан.

Возможно, истоки желания помочь ближнему, а не нажиться на его несчастье стоит искать в русской истории, точнее в русской крестьянской общине. На протяжении нескольких веков общины объединяли от 80 до 90 процентов населения страны. Крестьяне-общинники поддерживали друг друга, помогая расплатиться с долгами перед помещиком или государством, а в случае утраты кормильца на «мир» ложилась ответственность за семью умершего.

Хотя община сдерживала наиболее предприимчивых и усердных, она поддерживала слабых и обездоленных, позволяя сообща преодолевать погодные катаклизмы и неурожаи.

Хотя подавляющее большинство россиян сегодня проживает в городах, взаимовыручку и поддержку ещё можно разглядеть в нашей повседневности.