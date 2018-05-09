МИД РФ: Москва не исключает возможности созыва Совета Россия — НАТО

"Разумеется, мы не исключаем созыв Совета", — отметил бывший постпред РФ при Североатлантическом альянсе.

Ранее дипломат высказал мнение, что блок НАТО не сможет обеспечить глобальную безопасность без России, это возможно только с помощью совместного сотрудничества в деле борьбы с новыми угрозами и вызовами. «Ни НАТО, ни Евросоюз , ни США не смогут создать каких-то изолированных островков безопасности. Реальность состоит в том, что эти попытки обречены на провал», — отметил Грушко.

ысокопоставленный дипломат неоднократно подвергал критике руководство НАТО. По его словам, крайне странно слышать о стремлении альянса к деэскалации в отношениях с Москвой и заинтересованности в созыве Совета Россия — НАТО (СРН) на фоне недружественных действий (высылке дипломатов в связи с «делом Скрипаля»).

Напомним, Грушко покинул должность постпреда при НАТО в начале 2018 года, никого на замену ему Москва так и не направила.