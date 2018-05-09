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Записи советских граждан о встрече нового 1942 года
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Записи советских граждан о встрече нового 1942 года
RT на русском
24 минуты назад
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В День Победы RT публикует видеоролик, в котором собраны записи из дневников военных лет. Эти строки повествуют о том, как советские граждане в условиях войны встречали новый 1942 год.
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