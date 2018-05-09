Ещё
Записи советских граждан о встрече нового 1942 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Записи советских граждан о встрече нового 1942 года 

RT на русском 24 минуты назад
В День Победы RT публикует видеоролик, в котором собраны записи из дневников военных лет. Эти строки повествуют о том, как советские граждане в условиях войны встречали новый 1942 год.
RT на русском: последние новости
Шойгу приказал произвести салюты в День Победы 30 холостыми залпами Футбольные тренеры о Дне Победы и событиях Великой Отечественной войны США, Швеция и Финляндия утвердили намерение углублять военное сотрудничество
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай сделал заявление по иранской сделке67
Порошенко дал украинцам обещание в День Победы175
Макрон, Меркель и Мэй предали Трампа113
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке271
Видео
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
09:46
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке
Конфликты Ближний Восток
00:58
Волкер заявил о перспективе возвращения Крыма Украине
В мире Другое
08:45
Трамп решил «демонтировать наследие Обамы»
Ближний Восток В мире
Появилось видео последствий удара по Сирии
В мире Войска
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
10:25
Путин обратился к россиянам на Параде Победы
Политика Общество
06:04
Всю технику парада Победы уместили в одном ролике
Армия Ближний Восток
02:58
Макрон, Меркель и Мэй предали Трампа
В мире Ближний Восток
01:40
Показан прототип летающего такси
Технологии Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение