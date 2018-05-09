Эксперт рассказал о нарушениях при выращивании с/х культур в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ , 9 мая — РИА Новости Крым . В Крыму около 50% аграрных предприятий нарушают технологии выращивания сельскохозяйственных культур. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил директор ФГБУ «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма» Владимир Паштетский. В этом году, по его словам, вместе с засушливой погодой это привело к снижению, а в некоторых районах и к гибели урожая.

"Мы забыли об очередности культур, можем позволить себе подсолнечник сеять на одном поле на третий год, что противопоказано почве, как человеку — болезнь. Впервые услышал названия ячменя и пшеницы, которых нет в Крыму, они завезены из-под Москвы Рязани , где влаги до 1 тыс. мм. Их выращивали (в Крыму — ред.) четыре года, они себя прекрасно чувствовали, а сегодня эти растения погибли. Не будем говорить, что они (аграрии — ред.) нарушают всю технологию, 50% предприятий вносят свои какие-то коррективы, которые дают негативные результаты в дальнейшем", — сообщил он.

Потери на сегодняшний день, по словам Паштетского, отмечаются практически во всех регионах полуострова.

"Из 14 районов мы отметили только частично Симферопльский и Сакский район, а также районы ближе к горам, где ситуация немного лучше, чем в остальных районах. Те, кто содержал «пары», а у нас они должны быть в пределах 20%, там беспокойства большого нет, и сегодняшние дожди помогут им 25-30 центнеров с гектара собрать. А у тех, кто после подсолнечника посеял пшеницу и ячмень, все сгорело", — сказал он.

Паштетский также заметил, что при соблюдении технологии, которую ранее использовали в Крыму, можно сохранить урожай и выйти на показатели прошлых лет.

"Крымчане всю жизнь были готовы к 350 мм влаги. Сельское хозяйство брало из Северо-Крымского канала воду на полив на 130 га, суходольная часть не поливалась и товарную пшеницу никто не поливал. Просто природа в последние годы дала 600-750 мм, и мы немного расслабились. Существуют правила, которые наука и практика доказывала не один год. При соблюдении технологии в Крыму будет гарантированный урожай", — подчеркнул он.