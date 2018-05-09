Ещё
В Немане состоялся автопробег по местам сражений советских воинов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Немане состоялся автопробег по местам сражений советских воинов 

Вести Калининград 29 минут назад
Фото: Вести Калининград
Балтийская АЭС совместно с Неманской администрацией и советом ветеранов в пятый раз организовала автопробег по местам сражений советских воинов. Колонна машин с флагами проехала свыше ста километров, участники акции возложили цветы и венки на воинских захоронениях.
Здесь, на главном мемориале Немана, где покоится около 100 воинов, павших в боях за бывший Рагнит, дан старт традиционному большому автопробегу. В строю неизменный его участник, ветеран ДОСААФ Николай Громов.
В пятый для атомщиков, юбилейный автопробег, сотрудники БАЭС отправляются целыми семьями. Мама прикалывает к рубашке сына георгиевскую ленточку, рассказывает про деда, который дошел до Берлина, а после Победы приехал восстанавливать трофейную область.
Марина Семечкина, начальник отдела по управлению персоналом Дирекции строящейся БАЭС:
— Нас очень хорошо отпустила учительница, ради нашего праздника даже перенесли контрольную работу на первый урок, мы написали и пришли сюда!
Колонне автомашин предстоит проехать свыше сотни километров. Вдоль дорог, на которых шли жестокие сражения, цветет сирень, на полях идут весенние работы.
В Маломожайском гостей встречают у обелиска. На днях на плитах высекли новую фамилию — спустя 73 года установлена личность гвардии старшего сержанта Владимира Шаховского. Его искала и нашла внучка из Москвы.
Валерия Кудашева, директор клуба п. Маломожайское:
— Военкомат долго искал документы, нашли, что он действительно, когда его везли, в медсанчасть, он умер. Был тяжело ранен, и награжден он орденом Красной звезды. В общем, он долгий путь прошёл!
Подшефная БАЭС школа в посёлке Ульяново встречает колонну шествием бессмертного полка. Под руководством директора Юрия Узерцова школьники собирают боевой архив подвигов ветеранов поселка.
Уже по традиции 9 мая атомщики со всей области вновь соберутся в Немане. Здесь концерн поддерживает акцию Бессмертный полк.
Вести Калининград: последние новости
Список праздничных событий 9 мая в Калининграде Общественники обратились к калининградцам с призывом проголосовать за «Сквер героев-моряков» Ассоциации воинов-интернационалистов Калининградской области 30 лет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай сделал заявление по иранской сделке67
Порошенко дал украинцам обещание в День Победы175
Макрон, Меркель и Мэй предали Трампа113
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке271
Видео
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
09:46
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке
Конфликты Ближний Восток
00:58
Волкер заявил о перспективе возвращения Крыма Украине
В мире Другое
08:45
Трамп решил «демонтировать наследие Обамы»
Ближний Восток В мире
Появилось видео последствий удара по Сирии
В мире Войска
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
10:25
Путин обратился к россиянам на Параде Победы
Политика Общество
06:04
Всю технику парада Победы уместили в одном ролике
Армия Ближний Восток
02:58
Макрон, Меркель и Мэй предали Трампа
В мире Ближний Восток
01:40
Показан прототип летающего такси
Технологии Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение