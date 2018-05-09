В Немане состоялся автопробег по местам сражений советских воинов

Балтийская АЭС совместно с Неманской администрацией и советом ветеранов в пятый раз организовала автопробег по местам сражений советских воинов. Колонна машин с флагами проехала свыше ста километров, участники акции возложили цветы и венки на воинских захоронениях.

Здесь, на главном мемориале Немана , где покоится около 100 воинов, павших в боях за бывший Рагнит, дан старт традиционному большому автопробегу. В строю неизменный его участник, ветеран ДОСААФ Николай Громов.

В пятый для атомщиков, юбилейный автопробег, сотрудники БАЭС отправляются целыми семьями. Мама прикалывает к рубашке сына георгиевскую ленточку, рассказывает про деда, который дошел до Берлина, а после Победы приехал восстанавливать трофейную область.

Марина Семечкина, начальник отдела по управлению персоналом Дирекции строящейся БАЭС:

— Нас очень хорошо отпустила учительница, ради нашего праздника даже перенесли контрольную работу на первый урок, мы написали и пришли сюда!

Колонне автомашин предстоит проехать свыше сотни километров. Вдоль дорог, на которых шли жестокие сражения, цветет сирень, на полях идут весенние работы.

В Маломожайском гостей встречают у обелиска. На днях на плитах высекли новую фамилию — спустя 73 года установлена личность гвардии старшего сержанта Владимира Шаховского. Его искала и нашла внучка из Москвы

Валерия Кудашева, директор клуба п. Маломожайское:

— Военкомат долго искал документы, нашли, что он действительно, когда его везли, в медсанчасть, он умер. Был тяжело ранен, и награжден он орденом Красной звезды. В общем, он долгий путь прошёл!

Подшефная БАЭС школа в посёлке Ульяново встречает колонну шествием бессмертного полка. Под руководством директора Юрия Узерцова школьники собирают боевой архив подвигов ветеранов поселка.

Уже по традиции 9 мая атомщики со всей области вновь соберутся в Немане. Здесь концерн поддерживает акцию Бессмертный полк.