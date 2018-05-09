Челябинцы с вымпелами воинских частей возложил цветы к «Вечному огню»

Жители Челябинска с 46 памятными знаками с названиями фронтов, куда ушли воевать более миллиона южноуральцев, возложили 9 мая цветы к «Вечному огню», сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

У «Вечного огня» рядом с военнослужащими воинских частей выстроился реконструированный взвод в форме времён Великой Отечественной войны. На нижней площадке мемориала слушатели военной кафедры ЮУрГУ встали с вымпелами воинских частей и соединений, формировавшихся в Челябинской области.

«Вчера выступал в 30-й родной школе перед учащимися. Мне было приятно и ответственно. Я им рассказывал, как готовился, как осваивал военную науку и прошёл от Орла и до Берлина, — отметил на праздничном митинге участник Великой Отечественной войны, командир знаменитой «Катюши» Григорий Ваганов. — Я преклоняюсь перед тем поколением, которое сумело создать это грозное оружие. «Катюши» выпускали у нас, в Челябинске, на заводе имени Колющенко. Мы, Россия , выстоим в любых испытаниях!»

В продолжение церемонии военнослужащие Челябинской области прошли торжественным маршем, затем венки и цветы возложили ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных организаций и жители города.

Напомним, вечером 9 мая при любой погоде в Челябинске состоится праздничный салют. После него горожане смогут добраться домой на муниципальном транспорте.