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Челябинцы с вымпелами воинских частей возложил цветы к «Вечному огню»
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Челябинцы с вымпелами воинских частей возложил цветы к «Вечному огню» 

АиФ 28 минут назад
Фото: АиФ
Жители Челябинска с 46 памятными знаками с названиями фронтов, куда ушли воевать более миллиона южноуральцев, возложили 9 мая цветы к «Вечному огню», сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
В церемонии возложения цветов и венков к «Вечному огню» на Аллее Славы в память о погибших в годы Великой Отечественной войны принял участие губернатор Челябинской области Борис Дубровский, председатель Законодательного собрания Владимир Мякуш и глава Челябинска Евгений Тефтелев.
У «Вечного огня» рядом с военнослужащими воинских частей выстроился реконструированный взвод в форме времён Великой Отечественной войны. На нижней площадке мемориала слушатели военной кафедры ЮУрГУ встали с вымпелами воинских частей и соединений, формировавшихся в Челябинской области.
«Вчера выступал в 30-й родной школе перед учащимися. Мне было приятно и ответственно. Я им рассказывал, как готовился, как осваивал военную науку и прошёл от Орла и до Берлина, — отметил на праздничном митинге участник Великой Отечественной войны, командир знаменитой «Катюши» Григорий Ваганов. — Я преклоняюсь перед тем поколением, которое сумело создать это грозное оружие. «Катюши» выпускали у нас, в Челябинске, на заводе имени Колющенко. Мы, Россия, выстоим в любых испытаниях!»
В продолжение церемонии военнослужащие Челябинской области прошли торжественным маршем, затем венки и цветы возложили ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных организаций и жители города.
Напомним, вечером 9 мая при любой погоде в Челябинске состоится праздничный салют. После него горожане смогут добраться домой на муниципальном транспорте.
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