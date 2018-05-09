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Религиозные праздники 10 мая
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Религиозные праздники 10 мая 

РИА Новости 34 минуты назад
Святой апостол Симеон
Симеон, сын Клеопы, младшего брата Иосифа Обручника, был уже зрелым человеком, когда узнал Иисуса, услышал Его проповеди, увидел Его чудеса и стал одним из семидесяти учеников, которых Он послал с миссией передать Его учение другим людям.
Когда родственника Симеона, сына Иосифа Обручника от первого брака Иакова, ставшего главой первой Иерусалимской христианской общины, иудеи сбросили с крыши Иерусалимского Храма, а потом добили камнями, апостола Симеона избрали его преемником.
А через 4 года в Иерусалиме вспыхнул народный бунт против римлян, выплеснувшийся за пределы города и превратившийся в настоящую иудейскую революцию. Мирно существовавшая до той поры христианская община Иерусалима помимо своей воли была вовлечена во всеобщий раздор и, как и следовало ожидать, попала в ту же мясорубку, что и взбунтовавшиеся иудеи.
В 69 году избранный императором Веспасиан поручил подавить очаг иудейской революции Иерусалим своему старшему сыну Титу. Видя непрекращающееся кровопролитие, ожесточение возбужденных иудеев и римские легионы под стенами города, Иерусалимская община христиан, по свидетельству церковного историка Евсевия Кесарийского, перебралась в Пеллу — город на левом берегу реки Иордан, населенный по большей части миролюбивыми греками, один из немногих, остававшийся верным римским властям на протяжении всего иудейского восстания.
А тем временем осадивший в начале 70 года столицу Иудеи Тит очень быстро перешел в наступление и вскоре разрушил до основания стены города и Храм, а весь Иерусалим сжег дотла. Повстанцев распинали тысячами, не щадили ни женщин, ни детей. Тысячи иудеев были уведены в плен. А на обосновавшуюся в Пелле Иерусалимскую общину очень быстро обрушилось двойное гонение: со стороны римлян и непримиримых иудействующих христиан.
После Веспасиана и Тита римским императором стал младший брат Тита — Тит Флавий Домициан. Истощив казну, он не смог найти иного выхода, кроме как начать отнимать с помощью каких угодно обвинений имущество живых и мертвых. Правление Домициана вылилось в самый разнузданный террор. Одними из первых жертв этого террора стали населявшие Римскую империю иудеи, а следовательно, и ничем не отличавшиеся от них в глазах римлян христиане.
Но самым печальным было то, что большинство из принявших христианство иудеев продолжали считать, что необходимо по-прежнему исполнять Моисеев закон. А поскольку старанием апостола Симеона ряды Иерусалимской церкви в Пелле все больше пополняли населявшие город язычники, то очень скоро в христианской общине произошел неизбежный конфликт.
Предводителем иудействующей части христиан был Февуд, человек с амбициями, притязавший на епископский престол. Отделившись от Иерусалимской общины, он начал плодить «иудейские» ереси. И теперь даже не иудеи, а именно эти еретики при каждой возможности доносили римлянам на христиан. Евсевий Кесарийский свидетельствует, что именно по их доносу прокуратор Аттик в 107 году арестовал епископа Симеона, которому было уже 120 лет, и после долгих истязаний его распяли.
Мученической кровью святого Симеона была запечатана апостольская история Иерусалимской церкви и предначертан ее дальнейший трагический путь.
Дуйнхор-хурал — праздник Калачакры (Круга времени)
В этот день, по преданию, Будда начал свою проповедь, которая получила название Калачакра-тантры ("колеса времени"). На основе этой проповеди впоследствии родилась философия ваджраяны.
Считается, что Калачакра-тантра позволяет достигнуть состояния просветления (состояния Будды), внутренней реализации, не за длительный период множества перерождений, а за одну жизнь. По преданию, Будда передал знания о Калачакра-тантре царю Шамбалы Сучандре, а тот распространил это учение по всей стране.
Это учение рассматривает время как три колеса: внешнее, внутреннее и изменяющее. Внешний круговорот времени — это непрерывный поток изменений окружающего мира. Внутренний — непрерывный поток изменений на внутреннем уровне жизнедеятельности и энергетических каналов. Внешние явления взаимосвязаны с внутренним миром человека, с его психикой и телом, а следовательно, человек может воздействовать на окружающий мир, изменяя себя. Развивая внутренний мир и спокойствие, он сможет прийти к гармонии в отношениях с окружающими людьми, расширить пространство любящей доброты и сострадания в мире.
С другой стороны, если одни внешние условия благоприятствуют определенной внутренней деятельности, то этому другие препятствуют. Астрология Калачакры направлена на определение благоприятности момента различных начинаний, что позволяет гармонизировать внутреннюю энергию человека с внешней энергией обстоятельств. Астрологическая система Калачакpы была положена в основу нового тибетского астрологического календаря.
В Калачакра-тантре также содержится учение о тонкой внутренней структуре человеческого тела. Для вхождения в глубокие практики человек должен представлять структуру собственного духовного тела с его энергетическими каналами, ветрами (пранами), каплями (бинду), двигающимися по этим каналам и пребывающими в особых точках тела. Нади (энергетические каналы), праны (энергии) и творящие капли тела называются в тантре внутренним Калачакрой и составляют основу для очищения в практике тантры.
Праздник Калачакры, или, как его еще называют, Дуйнхор-хурал, буддисты отмечают три дня подряд, но главный из них — второй. Рассчитывают его по лунному календарю (праздник начинается в 14-й день третьего лунного месяца).
Во время Калачакры в монастырях проводятся специальные молитвенные хуралы, на которых читается трактат Калачакра-лагху-тантра-раджа (для этого монахи надевают на себя особые головные уборы и используют священные предметы, символизирующие элементы учения Калачакра-тантры). По поверью, если в дни праздника смотреть на изображения Калачакры, они подарят смотрящему душевное и физическое здоровье.
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