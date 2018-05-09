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В июле орловские кафе начнут использовать онлайн-кассы
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В июле орловские кафе начнут использовать онлайн-кассы 

РИА 57 35 минут назад
Фото: РИА 57
По информации пресс-службы УФНС по Орловской области на 1 июля 2018 года в России намечен второй этап кассовой реформы.
С этого времени использовать онлайн-кассы будут должны те налогоплательщики, у которых ранее отсутствовала обязанность по применению ККТ.
С 1 июля на новый порядок применения ККТ обязаны перейти:
— индивидуальные предприниматели с наемными работниками на ЕНВД или ПСН и организации на ЕНВД в сфере торговли и общепита;
— организации и индивидуальные предприниматели, имеющие работников, с которыми заключены трудовые договоры, оказывающие услуги общественного питания;
— индивидуальные предприниматели с наемными работниками и организации, которые занимаются вендингом.
Предприниматели, принимающие участие во втором этапе кассовой реформы, смогут компенсировать свои затраты на приобретение касс, воспользовавшись правом на получение налогового вычета в сумме до 18 тысяч рублей за каждую единицу техники. Кроме того, по закону вернуть деньги разрешается не только за покупку самого кассового аппарата, но и за расходы на программное обеспечение и услуги по установке ККТ.
Для ИП на ЕНВД оформление вычета будет происходить на основании налоговой декларации, а для патентной системы — на основании уведомления. Его рекомендованная форма размещена на сайте ФНС.
Обращается внимание, что индивидуальные предприниматели, применяющие ЕНВД или ПСН в сфере розничной торговли и (или) общепита и имеющие работников, вправе уменьшить сумму налога на сумму расходов в связи с приобретением ККТ при условии регистрации ККТ в налоговых органах до 1 июля 2018 года.
Стоит отметить, что в июле 2017 года представители орловского бизнеса совершили переход на новую систему применения контрольно-кассовой техники, которая предусматривает передачу налоговикам информации о расчетах в режиме онлайн. К этому сроку организациям и индивидуальным предпринимателям, которые уже применяли ККТ, было необходимо модернизировать имеющиеся кассовые аппараты или заменить их на онлайн кассы. К сегодняшнему дню на территории региона зарегистрировано более 8100 касс нового образца.
Сообщение В июле орловские кафе начнут использовать онлайн-кассы появились сначала на РИА 57.
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