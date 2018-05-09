В Киеве появятся «карманы» для парковки

Недавно «Киевавтодор» занялся обустройством специальных парковочных «карманов», предназначенных для временной стоянки транспорта. Инициатива осуществляется в рамках проекта реконструкции, капитального и текущего ремонтов автодорог, нацеленного на наведение порядка с парковкой и упорядочение движения на столичных улицах.

«Карманы» будут создаваться только там, где это позволяет ширина тротуара, а также в так называемых тротуарных «мертвых» зонах и между деревьями. При этом киевские власти обещают, что зеленые насаждения не пострадают. Согласно существующим нормативным актам ширина тротуара на жилой улице должны быть не менее полутора метров, а на улице магистрального типа — не менее трех метров.