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В Киеве появятся «карманы» для парковки
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В Киеве появятся «карманы» для парковки 

Auto.Today 33 минуты назад
Фото: Auto.Today
Недавно «Киевавтодор» занялся обустройством специальных парковочных «карманов», предназначенных для временной стоянки транспорта. Инициатива осуществляется в рамках проекта реконструкции, капитального и текущего ремонтов автодорог, нацеленного на наведение порядка с парковкой и упорядочение движения на столичных улицах.
«Карманы» будут создаваться только там, где это позволяет ширина тротуара, а также в так называемых тротуарных «мертвых» зонах и между деревьями. При этом киевские власти обещают, что зеленые насаждения не пострадают. Согласно существующим нормативным актам ширина тротуара на жилой улице должны быть не менее полутора метров, а на улице магистрального типа — не менее трех метров.
В Киевской городской госадминистрации напоминают, что после вступления в силу Закона Украины «О парковках» в августе 2018 года все транспортные средства, припаркованные с нарушением парковочных правил, будут принудительно эвакуироваться на штрафплощадки.
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