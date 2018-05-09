В Киеве появятся «карманы» для парковки 

Недавно «Киевавтодор» занялся обустройством специальных парковочных «карманов», предназначенных для временной стоянки транспорта. Инициатива осуществляется в рамках проекта реконструкции, капитального и текущего ремонтов автодорог, нацеленного на наведение порядка с парковкой и упорядочение движения на столичных улицах.
«Карманы» будут создаваться только там, где это позволяет ширина тротуара, а также в так называемых тротуарных «мертвых» зонах и между деревьями. При этом киевские власти обещают, что зеленые насаждения не пострадают. Согласно существующим нормативным актам ширина тротуара на жилой улице должны быть не менее полутора метров, а на улице магистрального типа — не менее трех метров.
В Киевской городской госадминистрации напоминают, что после вступления в силу Закона Украины «О парковках» в августе 2018 года все транспортные средства, припаркованные с нарушением парковочных правил, будут принудительно эвакуироваться на штрафплощадки.