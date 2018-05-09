Визовый режим и вид на жительство в Чехии

Содержание

Въездная виза

Виза для владельцев недвижимости

Долгосрочная виза

Основания для выдачи ВНЖ Документы для ВНЖ в Чехии

Процедура получения ВНЖ, ПМЖ и гражданства Чехии

Вьетнама, России, Германии, Стоимость оформления ВНЖ Причины отказа в выдаче и продлении ВНЖ Права и обязанности обладателя ВНЖ Чехия — очень популярная страна для переезда, особенно, среди выходцев из Восточной Европы. По данным на январь 2017 года, здесь проживает 524 000 иностранцев. Больше всего долгосрочных виз и видов на жительство получают граждане Украины . Также в Чехию часто переезжают из Словакии Польши — граждане этих стран составляют около 75% всех иммигрантов.

Чешское статистическое ведомство отмечает рост числа тех, кто приезжает для обучения. Но все-таки большинство — экономические иммигранты, которые выбирают Чехию для работы и ведения бизнеса.

Визовый режим в Чехии

Чехия входит в Евросоюз и Шенгенскую зону. Для поездок в страну гражданам России, Украины, Беларуси Казахстана нужна шенгенская виза, выданная Чехией или любой другой страной соглашения. При наличии вида на жительства любой страны ЕС, в Чехию можно въезжать без оформления визы.

Въездная виза

Чаще всего туристы оформляют шенгенскую визу типа «С». Это краткосрочная виза, которая может быть одно— или многоразовой. Максимальный срок пребывания в стране по этому документу — 90 дней в полугодие. При наличии хорошей «визовой истории», консульства выдают разрешение сроком действия сразу на два-три года.

Список документов, которые требуются для визы в Чехию, стандартный. Полный перечень можно уточнить на сайтах посольств и консульств Чешской Республики. Там же можно скачать бланки для заполнения анкеты.

Консульства Чехии в России

Консульство Чехии в Украине

Консульство Чехии в Беларуси

Консульство Чехии в Казахстане

Консульство Чехии в Азербайджане

Срок оформления визы в Чехию не превысит 14 дней, есть возможность за дополнительную плату заказать срочную визу. Для оформления не обязательно обращаться в визовый центр лично (исключение — заявители, которые не проходили процедуру дактилоскопии, им придется сдать отпечатки пальцев).

Виза для владельцев недвижимости

Владельцы недвижимости в Чехии имеют право на многоразовую шенгенскую визу, которая позволяет находиться в стране 90 дней в полугодие (180 дней в году). Вместе с собственниками подавать документы могут их жены/мужья, дети, внуки и родители.

Подтверждающим цель поездки документом считается выписка из кадастра недвижимости (принимается в оригинале или в качестве копии). Покупатели строящегося объекта могут предоставить договор с застройщиком.

Полный перечень документов на оформления визы для владельцев недвижимости смотрите здесь.

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Долгосрочная виза

Долгосрочная виза типа «D» нужна в том случае, если вы намерены проводить в Чехии больше 90 дней в полугодие. Для оформления долгосрочной нужны более веские основания, чем просто желание жить в Чехии. Например, учеба, воссоединение семьи, работа или бизнес (частное предпринимательство или участие в компании).

В отличие от шенгенской визы типа «С», документы необходимо подавать лично. Для этого можно обратиться в посольства и консульства Чехии в стране постоянного проживания или гражданства. Все документы готовятся исключительно на чешском языке (русскоязычные справки необходимо перевести и заверить у чешского нотариуса).

Полный список документов для долгосрочной визы в Чехию, сроки и сборы за оформление можно посмотреть здесь.

Вид на жительство в Чехии

Условия выдачи видов на жительство регулируются законом №326/1999 «О пребывании иностранцев на территории Чешской Республики». В 2017 году в этот документ были внесены изменения. Актуальную информацию о типах ВНЖ и требованиях к ним можно найти на сайте Министерства внутренних дел Чехии (английский и чешский языки).

Основания для выдачи ВНЖ Обратите внимание: покупка недвижимости любой стоимости не является основанием для выдачи вида на жительство в Чехии. Но при подаче заявки на ВНЖ по любому другому основанию (например, работа или ведение бизнеса) наличие недвижимости будет считаться преимуществом.

Основание — инвестиции

В 2017 году появилась новая возможность оформить ВНЖ (разрешение на долговременное пребывание) в Чехии для инвесторов.

Основное требование — вложить не менее 75 млн крон (2,7 млн евро) и создать хотя бы 20 новых рабочих мест. До 60% этой суммы могут быть вложены в материальные активы, например, недвижимость. Кроме того чиновники из МВД будут рассматривать бизнес-план, предоставленный инвестором, на предмет того, полезна ли эта деятельность для экономики страны.

В случае одобрения претендент получает ВНЖ сроком на два года, который при сохранении инвестиций может продлеваться на новый срок.

Подробнее об инвесторской визе в Чехии

Основание — ведение бизнеса

Основное требование — зарегистрировать в Чехии компанию или получить лицензию на ведение индивидуальной предпринимательской деятельности. Потребуется также подтверждение финансовой состоятельности и наличие места жительства (можно предоставить договор аренды). При продлении документов необходимо предоставить подтверждение ведения предпринимательской деятельности.

Обратите внимание: с 2017 года срок перехода на предпринимательский ВНЖ увеличен до 5 лет (ранее было 2 года). Иными словами, если вы проживаете в Чехии по студенческому или рабочему ВНЖ, то перейти в статус предпринимателя можно не ранее, чем через 5 лет.

Подробнее о бизнес-визе в Чехию

Основание — трудоустройство

С 2014 года для работы в Чехии необходимо получить «трудовую карту». Этот единый документ заменяет вид на жительство и разрешение на работу. Главное требование для ее оформления — контракт с работодателем. Понадобится также место жительства в Чехии — собственная или арендованная недвижимость.

Подробнее о трудовой карте в Чехии

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Другие основания для оформления ВНЖ Получить ВНЖ также могут студенты любых зарегистрированных в Министерстве образования учреждений. Еще одно основание — ведение научной деятельности в Чехии.

Оформить разрешение на долговременное проживание можно и через воссоединение семьи, если один из супругов уже живет в Чехии по ВНЖ/ПМЖ. Подходит также для несовершеннолетних детей (при условии обучения в Чехии — до 26 лет) и престарелых родителей (от 65 лет или инвалид на иждивении).

Также просить о ВНЖ могут вынужденные переселенцы (беженцы).

ВНЖ в Чехии для пенсионеров

В Чехии не существует специальных иммиграционных программ, предназначенных для иностранных пенсионеров. Подавать заявление на ВНЖ надо в общем порядке.

Чаще всего пенсионеры получают вид на жительство на основании «воссоединение семьи». Этот путь подойдет тем, у кого есть родственники с ВНЖ или ПМЖ в Чехии.

Еще один вариант — зарегистрировать в Чехии ООО, назначить себя директором фирмы, и на этом основании получить разрешение на проживание.

Документы для ВНЖ в Чехии

Ключевые документы, которые понадобятся для оформления ВНЖ:

Заявление на выдачу вида на жительство. Анкета заполняется латинскими заглавными буквами.

Паспорт иностранного гражданина (не старше 10 лет, содержит минимум 2 пустые страницы).

Документ, подтверждающий основание для получения ВНЖ: справка о зачислении в вуз, контракт на работу, выписка из Торгового реестра о регистрации компании — для каждого типа ВНЖ свой документ.

Доказательство финансового обеспечения. Например, выписка из банковского счета. Необходимо иметь минимум 85 800 чешских крон (около €3400) на год, детям до 18 лет — половина этой суммы.

Подтвержденное место жительства — свидетельство о собственности на недвижимость или договор аренды. Если договор аренды заключается с физлицом, желательно приложить выписку из Кадастра недвижимости, если с юрлицом — то справку из Торгового реестра.

Справка об отсутствии судимости в стране гражданства или проживания за последние 3 года.

Медицинская страховка с покрытием от €60 000, полученная в компании, которая имеет право страховать на территории Чехии. Может также потребоваться справка об отсутствии опасных заболеваний.

Все документы подаются лично и исключительно на чешском языке (русскоязычные справки должны быть переведены на чешский, правильность перевода должен заверить чешский нотариус).

Процедура получения ВНЖ, ПМЖ и гражданства Чехии

Надо различать понятия — долгосрочная виза типа D и вид на жительство. Оба документа дают право находиться в Чехии более 90 дней в полугодие. Но на первом этапе всегда получается виза, а ВНЖ — по сути, это ее продление, при условии сохранения оснований. Т.е. если виза получалась на основании трудоустройство, то и ВНЖ должен быть таким же.

Подавать документы на визу можно только в консульствах Чехии, а на ВНЖ — как в консульствах за пределами Чехии, так и в отделениях МВД в стране.

Запись на подачу заявлений на долгосрочное проживание в России

Адреса и время работы отделений МВД в Чехии

Первая долгосрочная виза выдается на полгода-год. Документы на ВНЖ надо подавать не раньше, чем за 120 дней, но и не позже чем за 14 дней до конца действия визы. Срок рассмотрения заявлений на практике — 3-6 месяцев. Вид на жительство выдается на один-два года и может продлеваться неограниченное количество раз.

Как продлевать ВНЖ Через 5 лет пребывания в Чехии в статусе ВНЖ можно подать заявление на постоянный вид на жительство (ПМЖ, разрешение на постоянное проживание). Для этого необходимо подтвердить знание чешского на уровне А2. ПМЖ выдается на 10 лет, продлевается автоматически, в своих правах его обладатели приравнены к гражданам страны (за исключением избирательного права).

Спустя 10 лет легального проживания в стране можно подать заявление на гражданство Чехии.

Стоимость оформления ВНЖ Консульские сборы для граждан РФ:

долгосрочная виза — 2500 крон (около €100)

разрешение на временное / постоянное проживание (ВНЖ / ПМЖ) — 500 крон (€20)

трудовая карта (рабочий ВНЖ) — 1000 крон (€40)

На рынке работает множество юридических компаний, которые предлагают помощь в получении долгосрочных виз и видов на жительство. Разброс цен на их услуги — от €1000 до €3500 за одного претендента. Следует иметь в виду, что решение о выдаче ВНЖ принимает исключительно МВД Чехии. Ни одна из таких компаний не может гарантировать положительный результат, но они могут помочь правильно составить пакет документов.

Причины отказа в выдаче и продлении ВНЖ Следите за правильным оформлением документов. Неполный пакет бумаг, некорректно заполненные заявления и справки, отсутствие перевода — все это автоматически приводит к отказу к приему заявки на ВНЖ. Просрочки дат продлений статусов и подача документов в неправильное ведомство — также распространенная ошибка, ответственность за которую несет заявитель.

Безусловно, подлог документов и предоставление заведомо ложных сведений — весомая причина отказать в выдаче разрешения на проживание.

При продлении ВНЖ необходимо доказать, что основание для его получения сохраняется. В последние годы особенно ужесточили контроль за предпринимательскими визами. Если 10-15 лет назад многие открывали в Чехии фиктивные фирмы, которые не вели никакой деятельности, и просто пользовались видом на жительство, то сейчас такой вариант исключен. Баланс компании и оплату налогов обязательно проверят.

Еще один повод в отказе продлевать ВНЖ — отсутствие иностранца по указанному в заявлении адресу. Некоторые претенденты просто покупают у посредников подтверждение о проживании, что считается нарушением закона. Но даже если вы действительно заключили договор аренды или купили недвижимость, но не живете там, есть риск получить отказ в продлении статуса. Чиновники могут посылать по указанному адресу письма и даже приходить с проверками. В случае изменения адреса проживания иностранец обязан уведомить власти об этом.

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Проживание в стране

ВНЖ позволяет жить в Чехии круглый год. Предполагается, что иностранец должен проводить в Чехии более 183 дней в году, иначе в продлении документа могут отказать. При намерении получить ПМЖ страну нельзя покидать более, чем на 6 месяцев подряд. Правда, на практике проверить перемещение человека в пределах шенгенского пространства сложно.

Безвизовые поездки

Обладатели ВНЖ не должны оформлять визы для поездок в страны Шенгенского соглашения. Подавать документы на визу в другие страны, например, США , можно на территории Чехии.

Медицина

Иностранец с ВНЖ получает доступ к государственной медицине, он может платить отчисления в медицинский фонд и обслуживаться наравне с гражданами страны. Страховка покрывает консультации, лечение, операции и некоторые лекарства.

Социальная защита

Обладатели ВНЖ получают доступ к социальному страхованию Чехии, которое гарантирует получение декретных, пенсионных и больничных пособий.

Образование

Дети иностранца могут бесплатно посещать детские сады и школы. Высшее образование на чешском языке бесплатно для всех.

Работа

Зависит от типа ВНЖ. Например, студенческие разрешения на пребывание имеют ограничения по количеству часов работы, а трудовые карты, напротив, для работы и выдаются.

Автомобиль

С ВНЖ можно купить и зарегистрировать автомобиль в Чехии, а также получить водительские права европейского образца.

Кредиты

ВНЖ открывает доступ к кредитованию по сниженным ставкам (по сравнению с иностранцами без ВНЖ).

Налоги

Если физическое лицо находится в Чехии более 183 дней в году, оно считается налоговым резидентом страны и должно там платить налоги.

Это надо запомнить

Покупка недвижимости любой стоимости не дает права на ВНЖ в Чехии, но является преимуществом при рассмотрении заявки.

Главные основания, по которым иностранцы получают разрешения на долгосрочное проживание, — учеба, работа, ведение бизнеса и воссоединение семьи.

С 2017 года Чехия выдает инвесторские долгосрочные визы. Ключевое требование — инвестиции €2,7 млн и создание 20 рабочих мест.

Путь от иммигранта к гражданину Чехии длится 10 лет и состоит из следующих этапов: долгосрочная виза типа D, два ВНЖ сроком на два года каждый, постоянный вид на жительство в течение 5 лет, и наконец — гражданство.

Автор Анастасия Фалей

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