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Максим Решетников прошёл в колонне «Бессмертного полка» с папой и дочкой
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Максим Решетников прошёл в колонне «Бессмертного полка» с папой и дочкой 

АиФ Пермь 36 минут назад
Фото: АиФ Пермь
В этом году вместе с тысячами пермяков в шествии колонны «Бессмертного полка» принял участие губернатор Пермского края Максим Решетников.
«В этом году к нам с папой в «Бессмертном полку» присоединилась дочь. Она несёт портрет прабабушки, которая во время войны работала в военном госпитале. Мы с папой традиционно идем с портретами моих дедов, — рассказал губернатор. — Акция «Бессмертный полк» — это возможность ещё раз самим вспомнить родных и обратить к семейным корням, к семейной истории наших детей».
По последним подсчётам в этом году в шествии «Бессмертного полка» в Перми приняли участие более 38 тысяч человек.
Участники акции прошли по Октябрьской площади, вышли на улицу Ленина и направились к главной сцене у Театра-Театра. Жители региона пронесли фотографии своих родственников, погибших на фронтах Великой Отечественной войны или не доживших до сегодняшнего дня.
Напомним, торжественные мероприятия 9 мая 2018 года завершатся фейерверком на месте бывших Красных казарм (ул. Чернышевского,2). Фейерверк особенно хорошо можно будет увидеть на площадках около Гарнизонного дома офицеров, ДК Солдатова и на площади Карла Маркса. Начало — в 23.00 (длительность 7 минут).
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