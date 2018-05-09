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Несколько тысяч человек возложили цветы к советскому мемориалу в Берлине
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Несколько тысяч человек возложили цветы к советскому мемориалу в Берлине 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
БЕРЛИН, 9 мая — РИА Новости. Несколько тысяч человек приняли участие в официальном возложении цветов утром в День Победы к советскому мемориалу в Трептов-парке в Берлине, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Официальное празднование началось с традиционной минуты молчания у подножья мемориала. Главы и представители дипмиссий России, США, Вьетнама, Белоруссии, Киргизии, Азербайджана, Армении, Узбекистана, Туркмении, а также федерального правительства Германии, сената Берлина, земли Бранденбурга, политических партий и антифашистских организаций поднялись на курган, на котором высится памятник, с цветами в руках.
Следом за официальными лицами цветы возложили ветераны Великой Отечественной войны и участники Сопротивления, русскоязычные граждане Германии, немецкие активисты и гости столицы. Некоторые пришли на возложение с плакатами, специально изготовленными для акции «Бессмертный полк», который состоится позже в центре Берлина, возле Бранденбургских ворот.
Отдельной колонной к мемориалу подошли байкеры из российского клуба «Ночные волки» и их единомышленники из стран Европы, которые приняли участие в мотопробеге «Дороги-победы-2018». От парка Трептов они и другие посетители направились к другому мемориалу — в Тиргартене.
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