Сотрудники Антипинского НПЗ приняли участие в тюменском параде Победы

Более 200 сотрудников Антипинского НПЗ, основного производственного предприятия ГК «Новый Поток», приняли участие в торжественном параде в рамках празднования в Тюмени 73-й годовщины Великой Победы. Колонну предприятия возглавили участники акции «Бессмертный полк» с портретами родных-фронтовиков в руках.

Главным украшением колонны стал стилизованный под замаскированную военную технику автомобиль, на котором был установлен посвященный герою Великой Отечественной войны уроженцу Тюменской области Александру Логунову стенд. Во время боев с фашистами в октябре 1944 годе возле деревни Глобеле боец смог подбить из противотанкового ружья пять вражеских машин. В последствии А. Логунову присвоили звание Героя Советского Союза. В числе его боевых наград были ордена Ленина, Славы II и III степени, медали «Золотая Звезда», «За отвагу», «За взятие Кенигсберга », «За взятие Будапешта ».

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе New Stream Group, в ходе празднования Великой Победы представители Антипинского НПЗ почтили память и тружеников тыла, возложив корзину цветов к одноименному мемориалу.