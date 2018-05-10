Сотрудники Антипинского НПЗ приняли участие в тюменском параде Победы 

Более 200 сотрудников Антипинского НПЗ, основного производственного предприятия ГК «Новый Поток», приняли участие в торжественном параде в рамках празднования в Тюмени 73-й годовщины Великой Победы. Колонну предприятия возглавили участники акции «Бессмертный полк» с портретами родных-фронтовиков в руках.
Главным украшением колонны стал стилизованный под замаскированную военную технику автомобиль, на котором был установлен посвященный герою Великой Отечественной войны уроженцу Тюменской области Александру Логунову стенд. Во время боев с фашистами в октябре 1944 годе возле деревни Глобеле боец смог подбить из противотанкового ружья пять вражеских машин. В последствии А. Логунову присвоили звание Героя Советского Союза. В числе его боевых наград были ордена Ленина, Славы II и III степени, медали «Золотая Звезда», «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Будапешта».
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе New Stream Group, в ходе празднования Великой Победы представители Антипинского НПЗ почтили память и тружеников тыла, возложив корзину цветов к одноименному мемориалу.
Группа компаний «Новый Поток» учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В стратегическое партнерство входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Есть в составе холдинга и компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.
Базовое нефтеперерабатывающее предприятие New Stream Group — Антипинский НПЗ, способный перерабатывать более 9 миллионов тонн сырья в год. Глубина переработки в рекордные для России 98% позволила ему полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефте— и продуктопроводу. Качество дизельного топлива Антипинского НПЗ соответствует стандарту Евро-5.