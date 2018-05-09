Мобильный комплекс С‐400 развернули на выставке техники в Балашихе

Пусковую установку мобильного зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» развернули на выставке военной техники на площади у Ледового дворца в Балашихе . Об этом сообщил начальник Центра автоматизированных систем управления Центра управления Первой армии ПВО и ПРО особого назначения Михаил Чебышев.

«На выставке военной техники на площади у Ледового дворца в Балашихе мы развернули пусковую установку мобильного зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф». Это знаменитый комплекс. Он уничтожает воздушные объекты на высоте до 15 тысяч километров и на дальности до 400 километров. Такого вооружения нет ни в одной стране мира кроме России . Пусковую установку обслуживает три человека», — сказал Михаил Чебышев.

Он добавил, что на выставке войска ПВО также представили радиолокационную станцию «Каста-2Е2», предназначенную для обнаружения и сопровождения воздушных объектов на высоте до 15 тысяч километров и зенитно-ракетный пушечный комплекс «Панцирь-С1», который используется для уничтожения воздушных целей. На время выставки вся техника была снята с боевого дежурства.

Три единицы военной техники на выставке представили войска Росгвардии. Среди них аппаратная мультисервисной сети, предназначенная для передачи данных с использованием спутникового канала, мобильная станция видеонаблюдения и БТР-80. Всего на выставке вниманию балашихинцев представили шесть единиц военной техники.