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Машина такси застряла в луже у детского сада на улице Стахановцев
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Машина такси застряла в луже у детского сада на улице Стахановцев 

72.ru 40 минут назад
Фото: 72.ru
Сегодня утром, 9 мая, у детского сада №3 на улице Стахановцев в Восточном округе Тюмени застрял автомобиль «Яндекс. Такси». Водитель заехал в лужу и легковушка провалилась. Выбраться из водной ловушки самостоятельно тюменцу не удалось. Вытащить застрявшую машину из лужи удалось только с помощью эвакуатора.
— На первый взгляд это обычная дорога. Водители, приезжающие сюда впервые, не знают, что в этой луже есть большая яма, — рассказывают тюменцы.
Обсуждая этот инцидент в социальных сетях жители Тюмени стали выкладывать другие фотографии. Судя по снимкам, машины застревают в этой луже регулярно и уже не первый год. Выбраться из водной ловушки самостоятельно зачастую не удается даже водителям внедорожников. Водитель этой иномарки тоже заехал в яму, скрытую водой Застревают в этой луже и машины с высокой подвеской
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