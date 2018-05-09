Машина такси застряла в луже у детского сада на улице Стахановцев

Сегодня утром, 9 мая, у детского сада №3 на улице Стахановцев в Восточном округе Тюмени застрял автомобиль «Яндекс. Такси». Водитель заехал в лужу и легковушка провалилась. Выбраться из водной ловушки самостоятельно тюменцу не удалось. Вытащить застрявшую машину из лужи удалось только с помощью эвакуатора.

— На первый взгляд это обычная дорога. Водители, приезжающие сюда впервые, не знают, что в этой луже есть большая яма, — рассказывают тюменцы.

Обсуждая этот инцидент в социальных сетях жители Тюмени стали выкладывать другие фотографии. Судя по снимкам, машины застревают в этой луже регулярно и уже не первый год. Выбраться из водной ловушки самостоятельно зачастую не удается даже водителям внедорожников. Водитель этой иномарки тоже заехал в яму, скрытую водой Застревают в этой луже и машины с высокой подвеской