США потребовали у Ирана отчета о «военной составляющей» ядерной программы

Соединенные Штаты потребовали от Ирана отчитаться о «военной составляющей» ядерной программы и не обогащать уран, несмотря на выход Вашингтона из СВПД.

По словам высокопоставленного представителя американской администрации, «иранский режим не должен обогащать уран», а также «полностью отчитаться не только о возможной, а о определенной уже в прошлом военной составляющей ядерной программы, и так далее — придерживаться международных норм», передает РИА «Новости»

При этом его не смутил тот факт, что Вашингтон вышел из ядерной сделки с Тегераном

«Мы вышли из СВПД, что делают другие стороны — это остается между ними. На данный момент США уже объявили, что мы будем делать — мы восстановим санкции 2015 года», — сказал представитель Белого дома.