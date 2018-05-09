Ещё
США потребовали у Ирана отчета о «военной составляющей» ядерной программы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США потребовали у Ирана отчета о «военной составляющей» ядерной программы 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев
Соединенные Штаты потребовали от Ирана отчитаться о «военной составляющей» ядерной программы и не обогащать уран, несмотря на выход Вашингтона из СВПД.
По словам высокопоставленного представителя американской администрации, «иранский режим не должен обогащать уран», а также «полностью отчитаться не только о возможной, а о определенной уже в прошлом военной составляющей ядерной программы, и так далее — придерживаться международных норм», передает РИА «Новости».
При этом его не смутил тот факт, что Вашингтон вышел из ядерной сделки с Тегераном.
«Мы вышли из СВПД, что делают другие стороны — это остается между ними. На данный момент США уже объявили, что мы будем делать — мы восстановим санкции 2015 года», — сказал представитель Белого дома.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
ЕС собрался ввести новые антироссийские санкции из-за выборов президента в Крыму Лидер Кубы обсудил с генсеком ООН новую модель экономики острова Свободы У посольства Украины в Москве состоялась акция поздравлений с днем Победы
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»166
93-летнего ветерана ВОВ забили насмерть на Украине643
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов672
Посольство Латвии в Москве подверглось нападению134
Спасенный Путиным ветеран прокомментировал инцидент346
Видео
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
09:46
«Смерть США!». В Иране ответили на действия Трампа
Ближний Восток В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
09:07
США ввели новые санкции против России
США Армия
00:16
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Общество
00:52
Путин заступился за ветерана
Политика Статьи
04:25
Польша возбудила дело против «Газпрома»
Экономика В мире
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение