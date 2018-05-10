Рябков обвинил США в попытке давить на Иран

В четверг в Тегеране Рябков провел переговоры со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи

Ранее высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что США требуют от Ирана отчитаться о «военной составляющей» ядерной программы и не обогащать уран, несмотря на выход Соединенных Штатов из СВПД.

"Обвинения Ирана в так называемых предполагаемых исследованиях военно-ядерной направленности мы слышали и в начале 2010-х годов. В свое время все эти претензии были изучены, проанализированы, и МАГАТЭ закрыло это досье полностью несколько лет назад. Поэтому сейчас заново вытаскивать все это на свет в обход данной структуры — это проявлять сугубо политизированный элемент нажима. Можно считать это попыткой оказать давление на Иран по мотивам, не имеющим отношение к СВПД", — сказал Рябков, комментируя заявления Вашингтона.