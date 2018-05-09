Китайский дипломат призвал международное сообщество занять осмотрительную позицию по боснийскому вопросу 

ООН, 9 мая /Синьхуа/ — Заместитель постоянного представителя Китая при ООН У Хайтао во вторник в ходе открытой дискуссии в СБ по ситуации в Боснии и Герцеговине /БиГ/ призвал международное сообщество занять сбалансированную и осмотрительную позицию по этому вопросу.
Он отметил, что стабильное развитие и гармоничное сосуществование всех народов БиГ, являющейся важным государством на Балканах, отвечают общим интересам международного сообщества и стран региона. Как подчеркнул дипломат, международное сообщество должно прислушаться к мнениям разных сторон по этому вопросу и занять сбалансированную и осмотрительную позицию, принять во внимание озабоченности вовлеченных сторон, сыграть конструктивную роль в содействии осуществлению национального примирения и долговременного стабильного развития этой страны.
У Хайтао заявил, что Китай неизменно уважает суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность БиГ, уважает выбор дальнейшего пути, сделанный народом БиГ, поддерживает гармоничное сосуществование и совместное развитие всех народов страны. Он добавил, что КНР приветствует усилия БиГ по содействию национальному примирению, экономическому и социальному развитию, надеется, что все народы страны будут активно укреплять политический процесс и стремиться к достижению консенсуса путем консультаций, урегулируют разногласия мирным путем, полностью выполнят Дейтонские соглашения, продвинут развитие во всех сферах в интересах всех народов страны. Дипломат также заявил, что китайская сторона готова совместно с международным сообществом внести вклад в содействие осуществлению прочного мира, стабильности и развития в БиГ.
В 1992 года Босния и Герцеговина по итогам референдума решила выйти из состава Союзной Республики Югославия. После обретения независимости в стране вспыхнула гражданская война из-за разногласий между тремя ведущими общинами. В 1995 году стороны подписали Дейтонские соглашения о прекращении военных действий. С декабря 2004 года в БиГ находятся миротворческие силы ЕС. —0—