Китайский дипломат призвал международное сообщество занять осмотрительную позицию по боснийскому вопросу

Он отметил, что стабильное развитие и гармоничное сосуществование всех народов БиГ, являющейся важным государством на Балканах, отвечают общим интересам международного сообщества и стран региона. Как подчеркнул дипломат, международное сообщество должно прислушаться к мнениям разных сторон по этому вопросу и занять сбалансированную и осмотрительную позицию, принять во внимание озабоченности вовлеченных сторон, сыграть конструктивную роль в содействии осуществлению национального примирения и долговременного стабильного развития этой страны.

У Хайтао заявил, что Китай неизменно уважает суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность БиГ, уважает выбор дальнейшего пути, сделанный народом БиГ, поддерживает гармоничное сосуществование и совместное развитие всех народов страны. Он добавил, что КНР приветствует усилия БиГ по содействию национальному примирению, экономическому и социальному развитию, надеется, что все народы страны будут активно укреплять политический процесс и стремиться к достижению консенсуса путем консультаций, урегулируют разногласия мирным путем, полностью выполнят Дейтонские соглашения, продвинут развитие во всех сферах в интересах всех народов страны. Дипломат также заявил, что китайская сторона готова совместно с международным сообществом внести вклад в содействие осуществлению прочного мира, стабильности и развития в БиГ.