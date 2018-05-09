Шойгу объехал парадные расчеты и поприветствовал военнослужащих

Военнослужащие роты почетного караула под музыку песни «Священная война» вынесли на Красную площадь флаг России и Знамя Победы. На центральной трибуне находятся президент России Владимир Путин , ветераны, политики, иностранные гости, представители общественных организаций.

По традиции Сергей Шойгу объехал парадные расчеты и поприветствовал военнослужащих, а затем доложил о готовности к параду верховному главнокомандующему — президенту Путину.

В 2018 году в Параде Победы принимают участие более 13 тысяч человек.