Военнослужащие роты почетного караула под музыку песни «Священная война» вынесли на Красную площадь флаг России и Знамя Победы. На центральной трибуне находятся президент России Владимир Путин, ветераны, политики, иностранные гости, представители общественных организаций.
Принимает парад исполняющий обязанности министра обороны Сергей Шойгу, командует — главком Сухопутных войск Олег Салюков.
По традиции Сергей Шойгу объехал парадные расчеты и поприветствовал военнослужащих, а затем доложил о готовности к параду верховному главнокомандующему — президенту Путину.
В 2018 году в Параде Победы принимают участие более 13 тысяч человек.