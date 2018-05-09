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Шойгу объехал парадные расчеты и поприветствовал военнослужащих
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Шойгу объехал парадные расчеты и поприветствовал военнослужащих 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Военнослужащие роты почетного караула под музыку песни «Священная война» вынесли на Красную площадь флаг России и Знамя Победы. На центральной трибуне находятся президент России Владимир Путин, ветераны, политики, иностранные гости, представители общественных организаций.
Принимает парад исполняющий обязанности министра обороны Сергей Шойгу, командует — главком Сухопутных войск Олег Салюков.
По традиции Сергей Шойгу объехал парадные расчеты и поприветствовал военнослужащих, а затем доложил о готовности к параду верховному главнокомандующему — президенту Путину.
В 2018 году в Параде Победы принимают участие более 13 тысяч человек.
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