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Юные вологжане промаршировали по площади Революции
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Юные вологжане промаршировали по площади Революции 

Вологда.рф 47 минут назад
Фото: Вологда.рф
В параде Победы участвуют школьники из кадетских классов, воспитанники клуба «Меридиан» и юнармейцы.
Школьники вышли на площадь после прохождения парадных расчетов военнослужащих. В парадном марше идут учащиеся кадетских классов школы № 15, 28 и 39, также участвует парадный расчет Вологодской областной кадетской школы имени Белозерского полка. За ними на площадь выходят юные моряки Детского морского центра «Меридиан». Центр носит имя Героя Советского Союза Адмирала Кузнецова.
Во второй раз в параде Победы на площади Революции принимают участие юнармейцы. Их отряд можно узнать по костюму песочного цвета и ярко-красным беретам, на которых сияет значок с изображением звезды и орла.
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