В Москве завершился Парад Победы 

3/16 в состав пешей колонны вошли офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских и нахимовских училищ Минобороны, юнармейцы, военнослужащие-женщины, а также расчёты ФСБ, Росгвардии и МЧС. Об этом сообщает РИА «Новости».
4/16 Также на Красной площади появились армейские мотовездеходы, армейские снегоходы, УАЗ "Пикап" с пулеметом "Корд". Кроме того, в состав колонны включены реактивная система залпового огня "Смерч", защищённый бронеавтомобиль "Тайфун-К" 4×4, боевая машина зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2", бронированный автомобиль "Патруль".
5/16 В состав колонны боевой техники вошли автомобили "Тигр", бронетранспортёры БТР-82А, ракетные комплексы "Искандер-М" и "Ярс", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", зенитные ракетные комплексы С-400, бронеавтомобили "Тайфун".
Также впервые представлены новейшие образцы вооружения: беспилотные летательные аппараты "Корсар" и "Катран", робототехнические комплексы "Уран-6" и "Уран-9", боевая машина поддержки танков "Терминатор".