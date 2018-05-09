Инженеры создали МРТ-перчатку для исследования руки при ее движении

Группа специалистов Школы медицины при Нью-Йоркском университете разработали уникальную перчатку, предоставляющую возможность проводить МРТ-исследование руки, когда она находится в движении. Инженеры смогли добиться получения изображений мягких тканей кисти во время игры на музыкальном инструменте, а также при работе на клавиатуре компьютера за счет замены в устройстве низкоимпедансных датчиков высокоимпедансными.

МРТ-диагностика позволяет делать трехмерные снимки человеческих органов и наблюдать за их функционированием в реальном времени. Сейчас данный метод применяется для исследования функций мозга, сердца, изучения развития раковых образований. Современные приборы для МРТ создают изображение требуемой части тела лишь после фиксации ее в определенном положении.

Американские специалисты избавились от данного ограничения, предложив гибкую МРТ-перчатку с подвижной системой детекторов. Добиться возможности исследования руки в подвижном состоянии помогла замена традиционных электромагнитных катушек, обладающих низким импедансом, на высокоимпедансные датчики, где индукционный ток подавляется и не создает магнитного поля, воздействующего на соседние детекторы. Наборы с высоким импедансом прикрепили к изделию из хлопчатой ткани и соединили с системой обработки сигнала, закрепленной в области плеча.

Действие образца МРТ-перчатки исследователи проверили при работе на компьютерной клавиатуре и во время игры на фортепиано. Снимки, сделанные уникальным устройством, не уступали в точности обычным приборам, жестко фиксирующим кисть. Кроме того, уникальный аппарат, обладающий достаточной гибкостью и чувствительностью, может делать замеры при независимых друг от друга движениях пальцев и ладони. МРТ-перчатка позволит диагностировать или изучать хронические недуги кистей рук и исследовать взаимодействие различных мягких тканей.