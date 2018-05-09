Ещё
Санкт-Петербург отмечает 73-ю годовщину великой победы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Санкт-Петербург отмечает 73-ю годовщину великой победы 

Авторадио 53 минуты назад
Особые торжества сегодня в Санкт-Петербурге. 900 дней блокады, за время которой погибли около полумиллиона человек, навсегда останутся в памяти города. И ежегодно 9 мая на Дворцовую площадь всегда приходит очень много людей. Там прошел торжественный парад. Открывать его в этом году доверили кадетам и суворовцам, обычно они замыкали строй. И еще одна деталь — впервые парадным строем сегодня прошли и студенты Санкт-Петербургского госуниверситета аэрокосмического приборостроения. Из его преподавателей и учащихся в августе 41 года сформировали 63-й истребительный батальон — один из основных защитников Ленинграда.
Авторадио: последние новости
Военный парад по случаю Дня Победы состоялся на авиабазе Хмеймим в Сирии Несколько тысяч человек возложили цветы в День Победы к советскому мемориалу в Берлине Илон Маск намерен открыть кондитерскую фабрику
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай сделал заявление по иранской сделке68
Порошенко дал украинцам обещание в День Победы182
Макрон, Меркель и Мэй предали Трампа114
Киев принял участие в «Бессмертном полке»134
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке272
Видео
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
09:46
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке
Конфликты Ближний Восток
00:58
Волкер заявил о перспективе возвращения Крыма Украине
В мире Другое
08:45
Трамп решил «демонтировать наследие Обамы»
Ближний Восток В мире
Появилось видео последствий удара по Сирии
В мире Войска
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
10:25
Путин обратился к россиянам на Параде Победы
Политика Общество
06:04
Всю технику парада Победы уместили в одном ролике
Армия Ближний Восток
02:58
Макрон, Меркель и Мэй предали Трампа
В мире Ближний Восток
01:40
Показан прототип летающего такси
Технологии Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение