Санкт-Петербург отмечает 73-ю годовщину великой победы 

Особые торжества сегодня в Санкт-Петербурге. 900 дней блокады, за время которой погибли около полумиллиона человек, навсегда останутся в памяти города. И ежегодно 9 мая на Дворцовую площадь всегда приходит очень много людей. Там прошел торжественный парад. Открывать его в этом году доверили кадетам и суворовцам, обычно они замыкали строй. И еще одна деталь — впервые парадным строем сегодня прошли и студенты Санкт-Петербургского госуниверситета аэрокосмического приборостроения. Из его преподавателей и учащихся в августе 41 года сформировали 63-й истребительный батальон — один из основных защитников Ленинграда.