Лавров: РФ остается приверженной СВПД по иранской ядерной программе

Ранее в МИД РФ отметили, что «глубоко разочарованы решением президента США Дональда Трампа отказаться в одностороннем порядке от выполнения обязательств по СВПД и восстановить национальные американские санкции в отношении Ирана ». «Крайне обеспокоены, что США в очередной раз действуют вопреки мнению большинства государств и исключительно в собственных узкокорыстных и конъюнктурных интересах, грубо попирая нормы международного права», — подчеркнули на Смоленской площади.

В МИД уверены, что нет никаких оснований для подрыва СВПД, план эффективно справляется со всеми поставленными перед ним задачами. «Иран строго придерживается взятых на себя обязательств, что регулярно подтверждается со стороны МАГАТЭ », — напомнили во внешнеполитическом ведомстве, добавив, что действия США подрывают международное доверие к этой организации.

"СВПД является достоянием всего международного сообщества, которое неоднократно подтверждало заинтересованность в его сохранении и долгосрочной устойчивой реализации в интересах укрепления международного и регионального мира и безопасности, а также режима ядерного нераспространения", — подчеркнули в МИД РФ.

"Объявленные 8 мая решения — это новое подтверждение недоговороспособности Вашингтона. Они также демонстрируют, что американские претензии к абсолютно законной ядерной деятельности Ирана являются лишь ширмой для сведения с ним политических счетов", — заключили в министерстве.