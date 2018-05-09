Военный парад по случаю Дня Победы состоялся на авиабазе Хмеймим в Сирии 

Военный парад, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялся на авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщает Минобороны. В параде приняли участие офицеры управления группировки войск и тактической группы, военнослужащие зенитного ракетного полка, медицинского отряда специального назначения, летчики смешанного авиационного полка, подразделения военной полиции ВС РФ, военнослужащие вооруженных сил Сирийской Арабской Республики. Принял парад командующий группировкой войск Вооруженных Сил РФ в Сирии генерал-полковник Александр Журавлев. Командовал парадом генерал-майор Андрей Рузинский.