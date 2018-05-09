Арендные ставки в Нидерландах растут 

В городах Зутермер и Апелдорн арендные ставки выросли более чем на 20%, в тоже время в Алмере рост составил 19%. В популярных городах Амстердам и Гаага цены на аренду жилья выравниваются, сообщает DutchNews.
По словам Джаспера де Грута, директора портала Pararius, существует предел того, что люди могут заплатить, и как только цены достигнут этого уровня, стоимость начнет стабилизироваться.
Рост арендной платы объясняется нехваткой недвижимости в секторе со свободной арендой. В Нидерландах жилье с арендной платой менее €710 за месяц зарезервировано для людей, зарабатывающих не более €36 798 в месяц.
«Около 34% домов в Нидерландах принадлежат к сектору с контролируемой арендой, 58% принадлежат собственникам и всего 8% доступны для аренды в свободном секторе», — сказал Де Грут, — «Это, конечно, слишком мало, чтобы удовлетворить спрос».