Арендные ставки в Нидерландах растут

По словам Джаспера де Грута, директора портала Pararius, существует предел того, что люди могут заплатить, и как только цены достигнут этого уровня, стоимость начнет стабилизироваться.

Рост арендной платы объясняется нехваткой недвижимости в секторе со свободной арендой. В Нидерландах жилье с арендной платой менее €710 за месяц зарезервировано для людей, зарабатывающих не более €36 798 в месяц.

«Около 34% домов в Нидерландах принадлежат к сектору с контролируемой арендой, 58% принадлежат собственникам и всего 8% доступны для аренды в свободном секторе», — сказал Де Грут, — «Это, конечно, слишком мало, чтобы удовлетворить спрос».