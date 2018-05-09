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Арендные ставки в Нидерландах растут
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Арендные ставки в Нидерландах растут 

Prian.ru 1 час назад
Фото: Prian.ru
В городах Зутермер и Апелдорн арендные ставки выросли более чем на 20%, в тоже время в Алмере рост составил 19%. В популярных городах Амстердам и Гаага цены на аренду жилья выравниваются, сообщает DutchNews.
По словам Джаспера де Грута, директора портала Pararius, существует предел того, что люди могут заплатить, и как только цены достигнут этого уровня, стоимость начнет стабилизироваться.
Рост арендной платы объясняется нехваткой недвижимости в секторе со свободной арендой. В Нидерландах жилье с арендной платой менее €710 за месяц зарезервировано для людей, зарабатывающих не более €36 798 в месяц.
«Около 34% домов в Нидерландах принадлежат к сектору с контролируемой арендой, 58% принадлежат собственникам и всего 8% доступны для аренды в свободном секторе», — сказал Де Грут, — «Это, конечно, слишком мало, чтобы удовлетворить спрос».
Как же обстоит дело в других странах Европы, например, в Австрии? Ставки на аренду жилья в Вене варьируются в зависимости от района. Особое внимание при аренде жилья стоит обратить на оформление сделки.
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