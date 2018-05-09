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В МИД допустили возможность скорого созыва совета Россия-НАТО
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В МИД допустили возможность скорого созыва совета Россия-НАТО 

РИА Новости 1 час назад
В МОСКВЕ НЕ ИСКЛЮЧАЮТ В ПЕРСПЕКТИВЕ СОЗЫВА СОВЕТА РФ-НАТО, НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ РОССИИ — ГРУШКО
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