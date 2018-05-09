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Мероприятия арт-проекта «РиоРита — радость Победы» пройдут в 9 мая в Нижнем Новгороде
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Мероприятия арт-проекта «РиоРита — радость Победы» пройдут в 9 мая в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщают организаторы мероприятия.
Этот всероссийский проект представляет собой культурную реконструкцию городской атмосферы 9 мая 1945 года.
Как отмечается в сообщении, в рамках проекта в городских парках Санкт-Петербурга, Рязани, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Севастополя, Казани, Рыбинска, Благовещенска зазвучат военные духовые оркестры и закружатся пары в нарядах 40-х годов. Действие дополнят традиционные незатейливые лакомства того времени: советское мороженое, газировка, леденцы на палочке.
Арт-проект «РиоРита» призван объединить всех людей единой эмоцией — искренней радостью граждан страны-победителя.
В Нижнем Новгороде мероприятие пройдет на площади Маркина. Начало в 18 часов.
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