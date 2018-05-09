Мероприятия арт-проекта «РиоРита — радость Победы» пройдут в 9 мая в Нижнем Новгороде

Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Этот всероссийский проект представляет собой культурную реконструкцию городской атмосферы 9 мая 1945 года.

Казани, Как отмечается в сообщении, в рамках проекта в городских парках Санкт-Петербурга Рязани , Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Севастополя Рыбинска , Благовещенска зазвучат военные духовые оркестры и закружатся пары в нарядах 40-х годов. Действие дополнят традиционные незатейливые лакомства того времени: советское мороженое, газировка, леденцы на палочке.

Арт-проект «РиоРита» призван объединить всех людей единой эмоцией — искренней радостью граждан страны-победителя.

В Нижнем Новгороде мероприятие пройдет на площади Маркина. Начало в 18 часов.