Об этом сообщают организаторы мероприятия.
Этот всероссийский проект представляет собой культурную реконструкцию городской атмосферы 9 мая 1945 года.
Как отмечается в сообщении, в рамках проекта в городских парках Санкт-Петербурга, Рязани, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Севастополя, Казани, Рыбинска, Благовещенска зазвучат военные духовые оркестры и закружатся пары в нарядах 40-х годов. Действие дополнят традиционные незатейливые лакомства того времени: советское мороженое, газировка, леденцы на палочке.
Арт-проект «РиоРита» призван объединить всех людей единой эмоцией — искренней радостью граждан страны-победителя.
В Нижнем Новгороде мероприятие пройдет на площади Маркина. Начало в 18 часов.