Ещё
Парад Победы прошел в городе воинской славы Дмитрове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Парад Победы прошел в городе воинской славы Дмитрове 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В нем приняли участие около 10 тысяч жителей.
В параде участвовали военнослужащие Сергиево-Посадского гарнизона и кадеты трех городских школ.
Источник фото: телеканал «360»
Затем стартовал «Бессмертный полк». С портретами дедов и прадедов жители Дмитрова прошли от Советской площади до городского вокзала, где их ждали автобусы. На них участники «Бессмертного полка» отправятся на мемориал на легендарной Перемиловской высоте.
Источник фото: телеканал «360»
Во времена Великой Отечественно войны из Дмитрова на фронт ушли более 40 тысяч жителей, многие были добровольцами.
Боевые действия на территории Дмитровского района продолжались с 25 ноября по 10 декабря 1941 года, 26–27 ноября в районе города развернулось наступление немецко-фашистских войск, отдельным частям которых удалось форсировать канал Москва-Волга и закрепиться на Перемиловской высоте.
Решающими в обороне города стали действия 16-й армии на Рогачевском шоссе и Икшанском направлении, стойкая оборона 30-й армией на Дмитровском направлении и отражение попыток противника закрепиться на восточном берегу канала имени Москвы в районе Яхромы 28–29 ноября войсками первой ударной армии.
К 11 декабря территория Дмитровского района была полностью освобождена. Победа далась дорогой ценой, в братских могилах Дмитрова остались лежать 4023 воина из разных регионов СССР, а раненых было в несколько раз больше. 15 тысяч дмитровцев погибли и пропали без вести на фронтах, восемь человек стали Героями Советского Союза, еще семеро — полными кавалерами ордена Славы.
360tv.ru: последние новости
Праздничные салюты озарят небо 28 российских городов Путин: Россия не позволит переписать историю Великой Отечественной войны Пять ветеранов из Балашихи примут участие в параде Победы на Красной площади
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай сделал заявление по иранской сделке69
Порошенко дал украинцам обещание в День Победы186
Макрон, Меркель и Мэй предали Трампа116
Киев принял участие в «Бессмертном полке»145
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке272
Видео
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
09:46
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке
Конфликты Ближний Восток
00:58
Волкер заявил о перспективе возвращения Крыма Украине
В мире Другое
08:45
Трамп решил «демонтировать наследие Обамы»
Ближний Восток В мире
Появилось видео последствий удара по Сирии
В мире Войска
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
10:25
Путин обратился к россиянам на Параде Победы
Политика Общество
06:04
Всю технику парада Победы уместили в одном ролике
Армия Ближний Восток
02:58
Макрон, Меркель и Мэй предали Трампа
В мире Ближний Восток
01:40
Показан прототип летающего такси
Технологии Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение