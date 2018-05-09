Парад Победы прошел в городе воинской славы Дмитрове

В нем приняли участие около 10 тысяч жителей.

В параде участвовали военнослужащие Сергиево-Посадского гарнизона и кадеты трех городских школ.

Источник фото: телеканал «360»

Затем стартовал «Бессмертный полк». С портретами дедов и прадедов жители Дмитрова прошли от Советской площади до городского вокзала, где их ждали автобусы. На них участники «Бессмертного полка» отправятся на мемориал на легендарной Перемиловской высоте.

Источник фото: телеканал «360»

Во времена Великой Отечественно войны из Дмитрова на фронт ушли более 40 тысяч жителей, многие были добровольцами.

Боевые действия на территории Дмитровского района продолжались с 25 ноября по 10 декабря 1941 года, 26–27 ноября в районе города развернулось наступление немецко-фашистских войск, отдельным частям которых удалось форсировать канал Москва-Волга и закрепиться на Перемиловской высоте.

Решающими в обороне города стали действия 16-й армии на Рогачевском шоссе и Икшанском направлении, стойкая оборона 30-й армией на Дмитровском направлении и отражение попыток противника закрепиться на восточном берегу канала имени Москвы в районе Яхромы 28–29 ноября войсками первой ударной армии.

К 11 декабря территория Дмитровского района была полностью освобождена. Победа далась дорогой ценой, в братских могилах Дмитрова остались лежать 4023 воина из разных регионов СССР, а раненых было в несколько раз больше. 15 тысяч дмитровцев погибли и пропали без вести на фронтах, восемь человек стали Героями Советского Союза, еще семеро — полными кавалерами ордена Славы.