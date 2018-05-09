Ещё
Первый полуфинал «Евровидения»: горячие и эпатажные фаворитки из Кипра и Израиля в финале, а ALEKSEEV не прошел
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Первый полуфинал «Евровидения»: горячие и эпатажные фаворитки из Кипра и Израиля в финале, а ALEKSEEV не прошел 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
8 мая в португальском Лиссабоне состоялся первый полуфинал «Евровидения», в котором определили первую десятку стран, прошедших в финал. В этом отборе выступили самые сильные участники, на которых делают ставки букмекеры. Так, победу пророчат горячей киприотке.... или же эпатажной 25-летней участнице из Израиля.
Конечно, это конкурс песни, но он уже давно стал ярмаркой эпатажа и оригинальности. Но, конечно, остаются и участники, которые помнят об изначальной цели «Евровидения». Вот, например, болгарская пятерка Equinox.
Российские, украинские и белорусские любители музыки в первом полуфинале ждали выступления артиста ALEKSEEV. Никита представлял на этом «Евровидении» Белоруссию. Знакомая песня Forever обещала стать одним из самых ярких номеров. На певца ставил даже победитель конкурса Дима Билан. Розы, танцовщицы, необычные визуальные эффекты… Но в итоге ALEKSEEV не прошел. В Сети обсуждают, что артист очень заметно волновался: у него тряслись руки, а также Никита не всегда попадал в ноты и не смог показать весь диапазон своего голоса.
По итогам голосования в финал прошли: Кипр, Эстония, Австрия, Литва, Израиль, Чехия, Болгария, Албания, Финляндия и Ирландия.
10 мая состоится второй полуфинал, в котором выступят Александр Рыбак, который решил второй раз стать победителем «Евровидения», наша участница Юлия Самойлова, а также протеже Филиппа Киркорова из Молдовы.
Финал пройдет 12 мая. Будешь смотреть?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Global Look Press, Eurovision.tv
WMJ.ru: последние новости
Факт на живот: 46-летняя Лера Кудрявцева публикует беременные фото Дождались? Кендалл Дженнер показала округлившийся живот «Ангел какой!» Степан Михалков показал подросшего сына Луку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай сделал заявление по иранской сделке68
Порошенко дал украинцам обещание в День Победы185
Макрон, Меркель и Мэй предали Трампа114
Киев принял участие в «Бессмертном полке»142
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке272
Видео
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
09:46
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке
Конфликты Ближний Восток
00:58
Волкер заявил о перспективе возвращения Крыма Украине
В мире Другое
08:45
Трамп решил «демонтировать наследие Обамы»
Ближний Восток В мире
Появилось видео последствий удара по Сирии
В мире Войска
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
10:25
Путин обратился к россиянам на Параде Победы
Политика Общество
06:04
Всю технику парада Победы уместили в одном ролике
Армия Ближний Восток
02:58
Макрон, Меркель и Мэй предали Трампа
В мире Ближний Восток
01:40
Показан прототип летающего такси
Технологии Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение