Первый полуфинал «Евровидения»: горячие и эпатажные фаворитки из Кипра и Израиля в финале, а ALEKSEEV не прошел 

8 мая в португальском Лиссабоне состоялся первый полуфинал «Евровидения», в котором определили первую десятку стран, прошедших в финал. В этом отборе выступили самые сильные участники, на которых делают ставки букмекеры. Так, победу пророчат горячей киприотке.... или же эпатажной 25-летней участнице из Израиля.
Конечно, это конкурс песни, но он уже давно стал ярмаркой эпатажа и оригинальности. Но, конечно, остаются и участники, которые помнят об изначальной цели «Евровидения». Вот, например, болгарская пятерка Equinox.
Российские, украинские и белорусские любители музыки в первом полуфинале ждали выступления артиста ALEKSEEV. Никита представлял на этом «Евровидении» Белоруссию. Знакомая песня Forever обещала стать одним из самых ярких номеров. На певца ставил даже победитель конкурса Дима Билан. Розы, танцовщицы, необычные визуальные эффекты… Но в итоге ALEKSEEV не прошел. В Сети обсуждают, что артист очень заметно волновался: у него тряслись руки, а также Никита не всегда попадал в ноты и не смог показать весь диапазон своего голоса.
По итогам голосования в финал прошли: Кипр, Эстония, Австрия, Литва, Израиль, Чехия, Болгария, Албания, Финляндия и Ирландия.
10 мая состоится второй полуфинал, в котором выступят Александр Рыбак, который решил второй раз стать победителем «Евровидения», наша участница Юлия Самойлова, а также протеже Филиппа Киркорова из Молдовы.
Финал пройдет 12 мая. Будешь смотреть?
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Фото:Global Look Press, Eurovision.tv