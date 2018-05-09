Ещё
Дженнифер Энистон стала самой красивой женщиной 2016 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дженнифер Энистон стала самой красивой женщиной 2016 года 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Каждый год американский журнал People выбирает самую красивую женщину в мире. И, конечно же, каждая голливудская красавица мечтает получить это звание. В прошедшем году титул достался Сандре Баллок. А в 2016 первой красавицей стала Дженнифер Энистон.
Сложно поспорить с выбором журнала, ведь для своего возраста (46 лет) Энистон выглядит просто великолепно! Актриса говорит, что ей нравится заботиться о своем теле, и поэтому она серьезно подходит к уходу за собой.
Когда Энистон сказали, что она стала победительницей, звезда радовалась как маленькая девочка. «Самая красивая женщина года» призналась, что после звонка из редакции она очень долго смеялась и не могла поверить в реальность случившегося.
Стоит заметить, что Энистон не в первый раз получила этот титул. Она уже возглавляла рейтинг журнала People в 2004 году.
Карельские вести: последние новости
Фильмы о войне покажут в День Победы в центре Петрозаводска Кто эти лица?: СПЧ выяснит личности избивавших москвичей казаков УМЕРЛА УКРАИНСКАЯ АРТИСТКА ВЕРКА СЕРДЮЧКА!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай сделал заявление по иранской сделке68
Порошенко дал украинцам обещание в День Победы185
Макрон, Меркель и Мэй предали Трампа114
Киев принял участие в «Бессмертном полке»142
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке272
Видео
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
09:46
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке
Конфликты Ближний Восток
00:58
Волкер заявил о перспективе возвращения Крыма Украине
В мире Другое
08:45
Трамп решил «демонтировать наследие Обамы»
Ближний Восток В мире
Появилось видео последствий удара по Сирии
В мире Войска
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
10:25
Путин обратился к россиянам на Параде Победы
Политика Общество
06:04
Всю технику парада Победы уместили в одном ролике
Армия Ближний Восток
02:58
Макрон, Меркель и Мэй предали Трампа
В мире Ближний Восток
01:40
Показан прототип летающего такси
Технологии Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение