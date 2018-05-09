Дженнифер Энистон стала самой красивой женщиной 2016 года

Каждый год американский журнал People выбирает самую красивую женщину в мире. И, конечно же, каждая голливудская красавица мечтает получить это звание. В прошедшем году титул достался Сандре Баллок . А в 2016 первой красавицей стала Дженнифер Энистон

Сложно поспорить с выбором журнала, ведь для своего возраста (46 лет) Энистон выглядит просто великолепно! Актриса говорит, что ей нравится заботиться о своем теле, и поэтому она серьезно подходит к уходу за собой.

Когда Энистон сказали, что она стала победительницей, звезда радовалась как маленькая девочка. «Самая красивая женщина года» призналась, что после звонка из редакции она очень долго смеялась и не могла поверить в реальность случившегося.

Стоит заметить, что Энистон не в первый раз получила этот титул. Она уже возглавляла рейтинг журнала People в 2004 году.