Где в Казани не будет света 10 мая 2018 года?

«АиФ-Казань» публикует адреса домов, попадающих под отключение света 10 мая.

Авиастроительный район

С 8.00 до 17.00 ул. Воронихина, 35-43; 28-38;

ул. Гафиатуллина, 25-45, 30-48, 51-73, 54-78;

ул. Говорова, 36-40;

ул. Давыдова, 100-126, 128-154;

ул. Дубинина, 109-117, 100-108, 112-146, 123-155;

ул. Ермоловой, 31-35, 34-42, 41-61, 46-66; ул. Карамзина, 29-47, 32-46, 53-75, 50-70; ул. Кутузова, 85а-97, 98-108;

ул. Литвинова,

ул. Собинова, 96, 98, 100, 102,

ул. Сухуми, 33-53, 36-54, 57-79, 56-82.

Кировский район

С 8.00 до 17.00 по следующим адресам:

ул. Коломенская, 4, 6, 8, 9, 10;

ул. Лаишевская, 1-26;

ул. Летняя, 1-55;

ул. Минусинская, 15, 15а, 17, 19, 21, 23;

ул. Новгородская, 29а, 39, 41,43, 45, 47, 49, 51, 53;

ул. Х. Туфана, 35/2.

Московский район

С 8.00 до 17.00 ул. Академика Королева, 26, 28.

Ново-Савиновский район

С 9.00 до 17.00 по адресам:

ул. Гаврилова, 20б, 22, 23, 24, 24а, 26, 26а, 28, 28а; Чуйкова, 64, 66.

Приволжский район

Поселок Кукушкино

8.30 до 17:00 по адресам:

ул. Южно-Промышленная, 1/77а, 1/77б,

1-я Столбищенская,

2-я Столбищенская,

Загородная,

Кисловодская,

Кисловодский переулок,

Кукушкинская,

Озерная,

Оранжерейная,

Парниковая,

Параллельно-Кисловодская,

Параллельно-Прогонная,

Поперечно-Кукушкинская,

Поперечно-Прогонная,

Продолжение Кукушкинской,

Теньковская,

Услонская.

Отары

С 9.00 до 17.00 по улицам:

10-летия Октября,

Береговая,

Березовая роща,

Молодежная,

Садовая

Советский район

Поселок Константиновка

С 9.00 до 18.00 по улицам:

Посадочная и Северогорская,

в пос. Нагорный

по ул. Березка, 9,

ул. Дорожная, 4, 34, 35, 47, 49, 54, 67,

а также по адресам: ул. Бигичева, 17; ул. Карьерная, 1; ул. Солидарности, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32; ул. Торфяная, 53, 82.