Где в Казани не будет света 10 мая 2018 года? 

«АиФ-Казань» публикует адреса домов, попадающих под отключение света 10 мая.
Авиастроительный район
С 8.00 до 17.00 ул. Воронихина, 35-43; 28-38;
ул. Гафиатуллина, 25-45, 30-48, 51-73, 54-78;
ул. Говорова, 36-40;
ул. Давыдова, 100-126, 128-154;
ул. Дубинина, 109-117, 100-108, 112-146, 123-155;
ул. Ермоловой, 31-35, 34-42, 41-61, 46-66; ул. Карамзина, 29-47, 32-46, 53-75, 50-70; ул. Кутузова, 85а-97, 98-108;
ул. Литвинова,
ул. Собинова, 96, 98, 100, 102,
ул. Сухуми, 33-53, 36-54, 57-79, 56-82.
Кировский район
С 8.00 до 17.00 по следующим адресам:
ул. Коломенская, 4, 6, 8, 9, 10;
ул. Лаишевская, 1-26;
ул. Летняя, 1-55;
ул. Минусинская, 15, 15а, 17, 19, 21, 23;
ул. Новгородская, 29а, 39, 41,43, 45, 47, 49, 51, 53;
ул. Х. Туфана, 35/2.
Московский район
С 8.00 до 17.00 ул. Академика Королева, 26, 28.
Ново-Савиновский район
С 9.00 до 17.00 по адресам:
ул. Гаврилова, 20б, 22, 23, 24, 24а, 26, 26а, 28, 28а; Чуйкова, 64, 66.
Приволжский район
Поселок Кукушкино
8.30 до 17:00 по адресам:
ул. Южно-Промышленная, 1/77а, 1/77б,
1-я Столбищенская,
2-я Столбищенская,
Загородная,
Кисловодская,
Кисловодский переулок,
Кукушкинская,
Озерная,
Оранжерейная,
Парниковая,
Параллельно-Кисловодская,
Параллельно-Прогонная,
Поперечно-Кукушкинская,
Поперечно-Прогонная,
Продолжение Кукушкинской,
Теньковская,
Услонская.
Отары
С 9.00 до 17.00 по улицам:
10-летия Октября,
Береговая,
Березовая роща,
Молодежная,
Садовая
Советский район
Поселок Константиновка
С 9.00 до 18.00 по улицам:
Посадочная и Северогорская,
в пос. Нагорный
по ул. Березка, 9,
ул. Дорожная, 4, 34, 35, 47, 49, 54, 67,
а также по адресам: ул. Бигичева, 17; ул. Карьерная, 1; ул. Солидарности, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32; ул. Торфяная, 53, 82.