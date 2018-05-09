Заупокойная лития прошла перед возложением цветов к мемориалу в Ставрополе

Глава Ставрополья Владимир Владимиров вместе с ветеранами возложил венок к Вечному Огню у мемориала павшим при освобождении Ставрополя от фашистов, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе главы региона.

Памятная церемония прошла также на Крепостной горе у памятника ставропольцу — полководцу Великой Отечественной, генералу армии Иосифу Апанасенко.

Перед этим митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл отслужил заупокойную литию по жителям края, погибшим на фронтах и в период оккупации.

В 1941-1945 годах на фронт ушли более 320 тысяч ставропольцев. Более половины из них не вернулись с войны. Во время оккупации края погибли свыше 30 тысяч мирных жителей.