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Заупокойная лития прошла перед возложением цветов к мемориалу в Ставрополе
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Заупокойная лития прошла перед возложением цветов к мемориалу в Ставрополе 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Глава Ставрополья Владимир Владимиров вместе с ветеранами возложил венок к Вечному Огню у мемориала павшим при освобождении Ставрополя от фашистов, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе главы региона.
Памятная церемония прошла также на Крепостной горе у памятника ставропольцу — полководцу Великой Отечественной, генералу армии Иосифу Апанасенко.
Перед этим митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл отслужил заупокойную литию по жителям края, погибшим на фронтах и в период оккупации.
В 1941-1945 годах на фронт ушли более 320 тысяч ставропольцев. Более половины из них не вернулись с войны. Во время оккупации края погибли свыше 30 тысяч мирных жителей.
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