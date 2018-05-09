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Вода в разноцветных лучах: на спуске площади Славы тестируют подсветку новых фонтанов
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Вода в разноцветных лучах: на спуске площади Славы тестируют подсветку новых фонтанов 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Спуск площади Славы в Самаре заиграл новыми красками — в прямом смысле. Вечером в среду, 9 мая, здесь начали тестировать подсветку новых фонтаном. 63.ru публикует репортаж в формате Live.
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