Мэр Невинномысска заплатит 200 тысяч рублей за поимку вандалов

Инцидент произошел в Невинномысске еще 2 мая около пяти часов утра. Подросток ногами выломал систему экстренной связи «Гражданин — Полиция». Станция находилась в самом центре города, на бульваре Мира напротив Дворца культуры химиков. Четверо подростков, участвовавших в акте вандализма, попали на запись камеры наблюдения.

— 200 тысяч рублей лично даю тем, кто найдет этих вандалов. Помогите друзья, пожалуйста, — написал Миненков на своей странице «ВКонтакте» и приложил видеозапись инцидента.

На кадрах видно, как сначала группа молодых людей пыталась разломать сцену, но сделать это у них не получилось. Тогда один из подростков переключился на пост экстренной связи и начал прыгать на него с разбега. Спустя несколько минут стойка вызова повалилась на землю, после чего малолетние вандалы убежали.

Ущерб, нанесенный системе экстренной связи, составил порядка 280 тысяч рублей. Средства на приобретение и установку системы были выделены главой Невинномысска из резервного фонда города, чтобы обеспечить дополнительную безопасность местных жителей.