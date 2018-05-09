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Мэр Невинномысска заплатит 200 тысяч рублей за поимку вандалов
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Мэр Невинномысска заплатит 200 тысяч рублей за поимку вандалов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Глава города Невинномысска Ставропольского края Михаил Миненков пообещал премию в 200 тысяч рублей из собственных средств человеку, который поможет найти хулиганов, разбивших пост экстренной связи «Гражданин — Полиция».
Инцидент произошел в Невинномысске еще 2 мая около пяти часов утра. Подросток ногами выломал систему экстренной связи «Гражданин — Полиция». Станция находилась в самом центре города, на бульваре Мира напротив Дворца культуры химиков. Четверо подростков, участвовавших в акте вандализма, попали на запись камеры наблюдения.
— 200 тысяч рублей лично даю тем, кто найдет этих вандалов. Помогите друзья, пожалуйста, — написал Миненков на своей странице «ВКонтакте» и приложил видеозапись инцидента.
На кадрах видно, как сначала группа молодых людей пыталась разломать сцену, но сделать это у них не получилось. Тогда один из подростков переключился на пост экстренной связи и начал прыгать на него с разбега. Спустя несколько минут стойка вызова повалилась на землю, после чего малолетние вандалы убежали.
Ущерб, нанесенный системе экстренной связи, составил порядка 280 тысяч рублей. Средства на приобретение и установку системы были выделены главой Невинномысска из резервного фонда города, чтобы обеспечить дополнительную безопасность местных жителей.
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