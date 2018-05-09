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Память павших воинов почтили во Вьетнаме в День Победы
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Память павших воинов почтили во Вьетнаме в День Победы 

ТАСС 1 час назад
ХАНОЙ, 9 мая. /ТАСС/. Церемония возложения венков к памятнику советским, российским и вьетнамским военнослужащим и гражданским лицам, погибшим за мир и стабильность в регионе, прошла в среду в центральной вьетнамской провинции Кханьхоа на территории бывшей российской военно-морской базы Камрань.
Как сообщили ТАСС в генеральном консульстве РФ в городе Хошимине, в памятной акции вместе с представителями генконсульства также приняли участие руководители российско-вьетнамского нефтедобывающего совместного предприятия «Вьетсовпетро», представители вьетнамского военного руководства, Общества вьетнамско-российской дружбы, руководства провинции Кханьхоа и российских деловых кругов, работающие в этом регионе.
Мемориальный комплекс расположился на территории международного аэропорта Камрань, созданного на месте бывшего военного аэродрома базы российского Тихоокеанского флота. Памятник состоит из архитектурной композиции, включающей в себя монумент и памятные плиты с нанесенными на них именами 44 советских и российских военнослужащих и 176 граждан Вьетнама, погибших в период совместного использования базы Камрань в 1979-2002 годах. Этот мемориал, открытый в 2009 году, стал первым памятником российским воинам, воздвигнутым новой Россией за рубежом. Инициатором создания комплекса выступило СП «Вьетсовпетро», финансирующее этот проект.
Первый памятный знак в честь погибших во Вьетнаме советских и российских граждан появился на территории военного аэродрома Камрань в 2001 году. Самодельный обелиск был установлен военнослужащими базировавшегося там тогда российского гарнизона, но после ухода российского воинского контингента из Камрани в мае 2002 года памятник фактически оказался в запустении и мог исчезнуть. Благодаря усилиям неравнодушных людей и поддержке «Вьетсовпетро» в 2004 году обелиск был отремонтирован и восстановлен, после чего началась работа по увековечению памяти отдавших свою жизнь во время службы и работы во Вьетнаме.
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